Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Umstrittene Mbappe-Aktion und Traumtor von Yan Diomande: Real holt Pflichtsieg

La Liga
Y. Diomande
Racing Santander - Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid

Die Blancos machen in Santander bereits in der ersten Halbzeit alles klar.

Real Madrid hat eine Woche nach dem emotionalen Clasico-Erfolg nachgelegt und den Druck auf das Spitzenduo in La Liga hochgehalten.

Die Königlichen erledigten ihre Pflichtaufgabe bei Aufsteiger Racing Santander seriös und sprangen durch das 3:0 (3:0) wieder auf drei Punkte an Tabellenführer FC Barcelona (30) heran.

Zwischen den beiden Dauerrivalen liegt noch Atletico Madrid (28) auf Rang zwei. In der kommenden Woche kommt es zum Spitzenspiel zwischen Barca und Atletico.

Superstar Kylian Mbappe (11.) per Foulelfmeter, Jude Bellingham (22.) und der Ex-Leipziger Yan Diomande (36.) trafen zum Sieg für die Mannschaft von Trainer Jose Mourinho. Dabei war das Zustandekommen des Strafstoßes zum Führungstor umstritten, Mbappe ging nach einem Trikotzupfer im Sechzehner sehr leicht zu Boden. Der Pfiff von Schiedsrichter Jose Luis Munuera Montero hielt allerdings der Überprüfung durch den VAR stand.

Nächste Spiele
AEK

AEK

Champions League

04. Nov. 2026

RMA

RMA

MAL

MAL

La Liga

07. Nov. 2026

SAN

SAN

Ziemlich sehenswert war dagegen Diomandes Tor: Der Ivorer drosch die Kugel per Direktabnahme von der Strafraumgrenze in den Winkel. Für ihn war es bereits das dritte Traumtor für seinen neuen Klub in den vergangenen Partien.

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-RACING SANTANDER-REAL MADRIDGetty Images

Mbappe war in der Vorwoche bereits mit einem Doppelpack der Matchwinner im Clasico bei Hansi Flicks FC Barcelona (2:1) gewesen.

Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen