Umstrittene Mbappe-Aktion und Traumtor von Yan Diomande: Real holt Pflichtsieg

Real Madrid hat eine Woche nach dem emotionalen Clasico-Erfolg nachgelegt und den Druck auf das Spitzenduo in La Liga hochgehalten.

Die Königlichen erledigten ihre Pflichtaufgabe bei Aufsteiger Racing Santander seriös und sprangen durch das 3:0 (3:0) wieder auf drei Punkte an Tabellenführer FC Barcelona (30) heran.

Zwischen den beiden Dauerrivalen liegt noch Atletico Madrid (28) auf Rang zwei. In der kommenden Woche kommt es zum Spitzenspiel zwischen Barca und Atletico.

Superstar Kylian Mbappe (11.) per Foulelfmeter, Jude Bellingham (22.) und der Ex-Leipziger Yan Diomande (36.) trafen zum Sieg für die Mannschaft von Trainer Jose Mourinho. Dabei war das Zustandekommen des Strafstoßes zum Führungstor umstritten, Mbappe ging nach einem Trikotzupfer im Sechzehner sehr leicht zu Boden. Der Pfiff von Schiedsrichter Jose Luis Munuera Montero hielt allerdings der Überprüfung durch den VAR stand.

Ziemlich sehenswert war dagegen Diomandes Tor: Der Ivorer drosch die Kugel per Direktabnahme von der Strafraumgrenze in den Winkel. Für ihn war es bereits das dritte Traumtor für seinen neuen Klub in den vergangenen Partien.

Getty Images

Mbappe war in der Vorwoche bereits mit einem Doppelpack der Matchwinner im Clasico bei Hansi Flicks FC Barcelona (2:1) gewesen.