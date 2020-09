UFC 253 live im TV und LIVE-STREAM: Adesanya vs. Costa - die Übertragung

Action im Oktagon: Israel Adesanya und Paulo Costa treffen im UFC 253 aufeinander. Der Kampf findet in der Nacht von Samstag und Sonntag ab 4 Uhr auf der UFC Fight in Abu Dhabi statt.

Adesanya will heute seinen Titel im Mittelgewicht verteidigen und geht mit einer Bilanz von 19 Siegen aus 19 Kämpfen in das Oktagon. Doch auch Herausforderer Costa ist bislang ungeschlagen. Das Match war eigentlich bereits für März angesetzt gewesen, Costa musste damals jedoch aufgrund einer Armverletzung absagen.

UFC 253: In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Adesanya vs. Costa live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Ihr wollt heute Adesanya vs. Costa live verfolgen? Dann ist DAZN die richtige Anlaufstelle. Das Ismaninger Streamingportal hält die exklusiven Übertragungsrechte für die UFC und zeigt auch UFC 253 als einziger Sender.

Ungeschlagen vs. Ungeschlagen. Einer der beiden wird heute wahrscheinlich seine erste Niederlage kassieren. Heute Nacht ab 04:00 Uhr live im #DAZNfightclub . #UFC253 Für euch am 🎙: @SebastianHackl @MarkBergmann @BDKraniotakes pic.twitter.com/6SM1V5TzCL

Wenn Ihr UFC 253 live im TV verfolgen wollt, gibt es schlechte Neuigkeiten: Da DAZN die exklusiven Rechte an der Übertragung hält, wird der Kampf nur im LIVE-STREAM übertragen. Wie Ihr Adesanya vs. Costa bei DAZN sehen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Die Übertragung auf DAZN beginnt ab 4 Uhr nachts. Ob dann bereits der Hauptkampf startet, hängt davon ab, wie die Vorkämpfe ablaufen. Sebastian Hackl und Mark Bergmann werden Euch als Kommentatoren durch die Übertragung führen.

An Ihrer Seite stellt der deutsche MMA-Schwergewichtschampion Andreas Kraniotakes seine Expertise zur Verfügung. Zudem könnt Ihr auch den Originalkommentar auf Englisch auswählen.

Keeps coming forward!@BorrachinhaMMA gets his shot at 🏆 in hours.



[ #UFC253 | #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi ] pic.twitter.com/Nxru9b5TBL