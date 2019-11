UEFA Champions League Spieler der Woche: Robert Lewandowski

Beim 6:0-Sieg des FC Bayern gegen Roter Stern Belgrad traf der Pole viermal in nur 14 Minuten.

Robert Lewandowski vom ist der beste Spieler des fünften Spieltags der Champions-League-Gruppenphase.

Der Pole präsentiert sich in der seit Wochen in bestechender Form und stellte diese auch beim 6:0-Auswärtssieg gegen unter Beweis. Innerhalb von 14 Minuten gelang dem 31-Jährigen gegen den serbischen Spitzenklub ein Viererpack – der schnellste in der Geschichte der Königsklasse.

Lewandowski kommt nun auf 28 Tore in nur 19 Pflichtspielen für die Münchner – zehn davon in der .

Der Ex-Dortmunder ist bereits der zweite Bayern-Star, der in der laufenden Saison zum besten Spieler eines CL-Spieltags gewählt wird. Vor ihm schaffte es auch Serge Gnabry, nachdem er am zweiten Spieltag bei ebenfalls einen Viererpack geschnürt hatte.

Am fünften Spieltag setzte sich Lewandowski gegen Lionel Messi, Keylor Navas und Romelu Lukaku durch – kann er auch in der K.o.-Runde an seine starke Form anknüpfen?

Schaut Euch das Video an, um die Top-Leistung von Lewandowski noch einmal zu sehen.

