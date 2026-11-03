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FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Überraschung in Bayern Münchens Startelf bei Atletico Madrid: Aaron Danks erklärt Wechsel im Mittelfeld

Champions League
Atletico Madrid - Bayern München
Bayern München
A. Pavlovic
T. Bischof

Warum spielt Aleksandar Pavlovic gegen Atletico nicht von Beginn an? Bayern-Trainer Aaron Danks erklärte den Wechsel vor Anpfiff.

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Etwas überraschend tauchte Aleksandar Pavlovic nicht in der Startelf des FC Bayern München im Champions-League-Spiel bei Atletico Madrid auf. Trainer Aaron Danks erklärte im Vorfeld die Hintergründe.

"Bei Aleks Pavlovic wäre es ein bisschen zu viel Risiko gewesen, ihn heute Abend spielen zu lassen. Und wir wollten kein Risiko eingehen", sagte der Vertreter des nach seinem Zusammenbruch und Krankenhaus-Aufenthalt weiterhin fehlenden Cheftrainers Vincent Kompany vor der Partie am Dienstagabend bei Prime Video.

Pavlovic fehle "nichts Ernsthaftes", betonte Danks, eben als Vorsichtsmaßnahme saß der Mittelfeldspieler in Madrid aber zunächst auf der Bank. Beim 2:2 im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund vergangenen Samstag hatte Pavlovic 90 Minuten lang auf dem Platz gestanden, über eine Blessur war nichts bekannt. Daher war Pavlovics Fehlen in der Münchener Anfangsformation auch eine kleine Überraschung.

FC Bayern: Bischof statt Pavlovic neben Kimmich

Den Platz neben Joshua Kimmich auf der Doppelsechs nahm statt Pavlovic Tom Bischof ein. Für den 21-Jährigen war es der dritte Startelfeinsatz in der Champions League in Folge. Schon beim 3:3 bei Viking Stavanger und beim 2:2 gegen den FC Arsenal hatte Bischof begonnen. Wettbewerbsübergreifend kam der deutsche Nationalspieler bereits zu seinem 14. Spiel in dieser Saison.

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Während Pavlovic zunächst draußen bleiben musste, konnten zwei zuvor angeschlagen fragliche Bayern-Stars starten. Sowohl Torhüter Manuel Neuer als auch Offensivspieler Michael Olise konnte Danks von Anfang an bringen.

"Manu hat sich im Training gut gefühlt und ist bereit, zu beginnen", betonte der Engländer. Olise habe in der Schlussphase gegen den BVB lediglich "einen Schlag auf den Knochen" bekommen, "es gab keine strukturelle Verletzung", erklärte Danks.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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