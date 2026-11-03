Überraschung in Bayern Münchens Startelf bei Atletico Madrid: Aaron Danks erklärt Wechsel im Mittelfeld

Etwas überraschend tauchte Aleksandar Pavlovic nicht in der Startelf des FC Bayern München im Champions-League-Spiel bei Atletico Madrid auf. Trainer Aaron Danks erklärte im Vorfeld die Hintergründe.

"Bei Aleks Pavlovic wäre es ein bisschen zu viel Risiko gewesen, ihn heute Abend spielen zu lassen. Und wir wollten kein Risiko eingehen", sagte der Vertreter des nach seinem Zusammenbruch und Krankenhaus-Aufenthalt weiterhin fehlenden Cheftrainers Vincent Kompany vor der Partie am Dienstagabend bei Prime Video.

Pavlovic fehle "nichts Ernsthaftes", betonte Danks, eben als Vorsichtsmaßnahme saß der Mittelfeldspieler in Madrid aber zunächst auf der Bank. Beim 2:2 im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund vergangenen Samstag hatte Pavlovic 90 Minuten lang auf dem Platz gestanden, über eine Blessur war nichts bekannt. Daher war Pavlovics Fehlen in der Münchener Anfangsformation auch eine kleine Überraschung.

FC Bayern: Bischof statt Pavlovic neben Kimmich

Den Platz neben Joshua Kimmich auf der Doppelsechs nahm statt Pavlovic Tom Bischof ein. Für den 21-Jährigen war es der dritte Startelfeinsatz in der Champions League in Folge. Schon beim 3:3 bei Viking Stavanger und beim 2:2 gegen den FC Arsenal hatte Bischof begonnen. Wettbewerbsübergreifend kam der deutsche Nationalspieler bereits zu seinem 14. Spiel in dieser Saison.

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Während Pavlovic zunächst draußen bleiben musste, konnten zwei zuvor angeschlagen fragliche Bayern-Stars starten. Sowohl Torhüter Manuel Neuer als auch Offensivspieler Michael Olise konnte Danks von Anfang an bringen.

"Manu hat sich im Training gut gefühlt und ist bereit, zu beginnen", betonte der Engländer. Olise habe in der Schlussphase gegen den BVB lediglich "einen Schlag auf den Knochen" bekommen, "es gab keine strukturelle Verletzung", erklärte Danks.