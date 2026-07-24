Überraschende Entwicklung: Auch Jürgen Klopps "Schattenmann" erhält wohl Posten beim DFB

Wenn Klopp am Freitag offiziell das Amt des Bundestrainers übernimmt, wird wohl auch Marc Kosicke eine Rolle im DFB übernehmen. Wie die Welt und Bild übereinstimmend berichten, wird der langjährige "Schattenmann" von Klopp künftig für die Strategie und Entwicklung der deutschen Nationalmannschaft verantwortlich sein.

Für die neue Aufgabe sei er sogar als Geschäftsführer seiner Firma "Projekt Five" zurückgetreten, werde künftig auch nicht mehr als Berater für andere Trainer tätig sein und seinen Beratervertrag mit Red Bull beenden.

FC Bayern und das "Mia san mia": Kosicke gilt als Schöpfer

Kosicke, der einst in Zusammenarbeit mit dem FC Bayern den legendären Leitspruch "Mia san mia" ersann, begleitet Klopp seit 20 Jahren durch die Fußballwelt. Die Personalie sei dem 59-Jährigen schon zu Beginn der Gespräche mit dem DFB über eine Anstellung als Bundestrainer enorm wichtig gewesen.

Kosicke soll beim DFB Versäumnisse der Vergangenheit beheben - etwa die Kommunikation und Außendarstellung, die unter Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann gerade in den Monaten vor der WM oftmals zu wünschen übrig ließ. Kosicke soll diesbezüglich in Zukunft auch eng mit Per Mertesacker zusammenarbeiten, der ab dem 1. Januar von Andreas Rettig als Geschäftsführer Sport übernehmen wird. Mit Mertesacker soll der DFB laut Sky bereits eine Einigung erzielt haben.

Neben Kosicke bringt Klopp auch sein ihm vertrautes Trainerteam mit zur Nationalmannschaft. Seine jahrelangen Wegbegleiter Peter Krawietz und Pepijn Lijnders sowie der frühere Nationalspieler Sven Bender werden künftig als Co-Trainer assistieren.

Bender hatte seinen Vertrag beim Regionalligisten SpVgg Unterhaching erst Anfang Juli nach zwei Jahren aufgelöst. Der 37-Jährige spielte bei Borussia Dortmund sechs Jahre unter Klopp, wurde unter ihm zweimal deutscher Meister und einmal Pokalsieger.

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