TV-Programm zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Paraguay: Live-Streams, Sender, vollständiger Spielplan, Termine, Anstoßzeiten

So siehst du die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Paraguay

Um die lokalen Übertragungen der WM-Spiele Paraguays aus dem Ausland zu verfolgen, nutzen Sie ein Virtual Private Network (VPN). Verbinden Sie sich über Ihr VPN mit einem paraguayischen Server und streamen Sie die Spiele live. Alle Spiele Paraguays zeigen die frei empfangbaren Sender Trece und GEN TV (oder Unicanal), während Tigo Sports die Premium-Berichterstattung übernimmt.

Wer überträgt die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im Fernsehen in Paraguay?

In Paraguay teilen sich die großen frei empfangbaren kommerziellen Sender (Trece, GEN TV und Unicanal) sowie Premium-Fernsehanbieter die offiziellen Übertragungsrechte für die kommende FIFA-Weltmeisterschaft 2026. So können Sie die Spiele verfolgen:

📺 Free-to-Air-Fernsehen

Trece, GEN TV & Unicanal: Die drei nationalen, frei empfangbaren Sender übertragen während des gesamten Turniers ausgewählte Spiele terrestrisch. Fans sehen wichtige Partien wie die Gruppenspiele der Albirroja und das WM-Finale ohne kostenpflichtiges Abonnement.

📱 Digitale & Premium-Streaming

Tigo Sports: Tigo Sports ist die wichtigste Pay-TV-Plattform in Paraguay und zeigt alle 104 Spiele des Turnierplans. Die wichtigsten Begegnungen laufen auch im freien Fernsehen, doch nur über die Tigo Sports App und die Kabelkanäle von Tigo Sports erhalten Abonnenten exklusiven Zugang zum gesamten Turnier.



