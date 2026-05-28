TV-Programm zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Marokko: Live-Streams, Sender, vollständiger Spielplan, Termine, Anstoßzeiten

WM 2026 in Marokko live im TV sehen

Um die lokalen Übertragungen der marokkanischen WM-Spiele aus dem Ausland zu verfolgen, nutzen Sie ein Virtual Private Network (VPN). Verbinden Sie sich über Ihr VPN mit einem marokkanischen Server und streamen Sie die Spiele live. Alle Spiele Marokkos zeigt der frei empfangbare nationale Sender SNRT, während beIN Sports die umfassende Premium-Berichterstattung in der Region bietet.

Wer überträgt die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im marokkanischen Fernsehen?

beIN Sports und die Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT) teilen sich die Übertragungsrechte.

So können Sie die Spiele verfolgen:

📺 Free-to-Air-Fernsehen

SNRT (Arryadia / Al Aoula): Der öffentlich-rechtliche Sender SNRT zeigt die Spiele der marokkanischen Nationalmannschaft live und kostenlos über seine terrestrischen Kanäle. Sie sehen die Gruppenspiele der Atlas-Löwen gegen Brasilien, Schottland und Haiti ohne Abo.

beIN SPORTS News: Der Kanal strahlt das Turnier unverschlüsselt aus und berichtet live mit News, Spielberichten und Reaktionen.

📱 Digitale und Premium-Streaming-Optionen

beIN SPORTS MAX: Der Sender hält die exklusiven Rechte für die Region MENA und zeigt alle 104 Spiele. Über die App beIN SPORTS CONNECT sehen Sie die Partien live, wählen zwischen mehreren Sprachfassungen und erhalten Studioanalysen.

TOD: Der Streaming-Dienst bietet WM-Fans in Marokko Live-Berichterstattung und Streaming-Optionen für die Spiele an.