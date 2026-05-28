TV-Programm zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Jordanien: Live-Streams, Sender, vollständiger Spielplan, Termine, Anstoßzeiten

WM 2026 in Jordanien live im TV sehen

Um die lokalen Übertragungen der jordanischen WM-Spiele aus dem Ausland zu verfolgen, nutzen Sie ein Virtual Private Network (VPN). Verbinden Sie sich über Ihr VPN mit einem jordanischen Server und streamen Sie die Spiele live. Alle Spiele Jordaniens zeigt beIN Sports.

Wer überträgt die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im Fernsehen in Jordanien?

In Jordanien hält die beIN Media Group die Übertragungsrechte für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 und dient Fans in der Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) als zentraler Anlaufpunkt.

So können Sie die Spiele verfolgen:

📺 Satelliten- und Premium-Fernsehen

beIN SPORTS MAX: Der Sender zeigt alle 104 Spiele des Turniers live auf seinen World Cup MAX-Satellitenkanälen. Die Übertragung bietet mehrere Sprachoptionen, darunter Arabisch, Englisch und Französisch, sowie Studioanalysen vor den Spielen und aktuelle Informationen zum Turnierverlauf der jordanischen Nationalmannschaft.

beIN SPORTS NEWS sendet während des gesamten Turniers unverschlüsselte, frei empfangbare terrestrische und Satelliten-Updates, laufende Nachrichten und Live-Reaktionen aus den Mannschaftslagern.

📱 Digitale und Premium-Streaming-Optionen

beIN SPORTS CONNECT: Die offizielle Plattform streamt alle Turnierspiele live und bündelt die Berichterstattung für Abonnenten auf Smartphones, Tablets und Smart-TVs.

TOD: Der digitale Premium-Streamingdienst zeigt Fans in Jordanien ebenfalls Live-Spiele, alternative Kamerawinkel und On-Demand-Streams.



