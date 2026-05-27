TV-Programm zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in der Elfenbeinküste: Live-Streams, Sender, vollständiger Spielplan, Termine, Anstoßzeiten

So sehen Sie die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in der Elfenbeinküste im Fernsehen

Um die lokalen Übertragungen der WM-Spiele der Elfenbeinküste aus dem Ausland zu verfolgen, nutzen Sie ein Virtual Private Network (VPN). Verbinden Sie sich einfach über Ihr VPN mit einem Server in der Elfenbeinküste und verfolgen Sie die Spiele live auf dem frei empfangbaren nationalen öffentlich-rechtlichen Sender RTI.

Wer überträgt die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im Fernsehen in der Elfenbeinküste?

Fußballfans in der Elfenbeinküste sehen die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 über eine Kombination aus nationalen Free-TV-Sendern und pan-afrikanischen Satellitendiensten.

So können Sie das Turnier verfolgen:

Free-to-Air-TV:NCI (La Nouvelle Chaîne Ivoirienne) und der nationale öffentlich-rechtliche Sender RTI (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne) sind die wichtigsten inländischen Sender. NCI zeigt die wichtigsten Spiele und begleitet die ivorische Nationalmannschaft während des gesamten Turniers.

Bezahlfernsehen (vollständige Berichterstattung): Wer alle 104 Spiele sehen will, findet das Angebot von New World TV (Inhaber der Master-Rechte für französischsprachige Übertragungen in Subsahara-Afrika) und SuperSport (verfügbar über DStv). Beide Sender bieten eine umfassende Berichterstattung mit Analysen vor und nach den Spielen.

Live-Streaming: Die frei empfangbaren Spiele lassen sich online über die digitalen Plattformen und Apps von NCI und RTI streamen. Das komplette Turnier-Streaming bietet die DStv Stream-App für Premium-Satellitenabonnenten.