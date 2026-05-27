TV-Programm zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in der Elfenbeinküste: Live-Streams, Sender, vollständiger Spielplan, Termine, Anstoßzeiten

Alles, was Sie wissen müssen, um die Spiele der Elfenbeinküste bei der Weltmeisterschaft zu verfolgen
So sehen Sie die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in der Elfenbeinküste im Fernsehen
Um die lokalen Übertragungen der WM-Spiele der Elfenbeinküste aus dem Ausland zu verfolgen, nutzen Sie ein Virtual Private Network (VPN). Verbinden Sie sich einfach über Ihr VPN mit einem Server in der Elfenbeinküste und verfolgen Sie die Spiele live auf dem frei empfangbaren nationalen öffentlich-rechtlichen Sender RTI.
🌎 Land
📺 Sender
🇦🇫 Afghanistan
ATN
🇦🇱 Albanien
TV Klan
🇩🇿 Algerien
beIN SPORTS Connect
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentinien
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australien
SBS | SBS On Demand
🇦🇹 Österreich
ORF eins | ORF ON
🇧🇪 Belgien
La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza
🇧🇴 Bolivien
Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chile, Entel TV
🇧🇦 Bosnien und Herzegowina
Arena Sport
🇧🇷 Brasilien
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgarien
BNT
🇨🇦 Kanada
TSN+ | TSN1 | CTV | RDS App | CTV App | Crave
🇨🇱 Chile
Chilevision, DIRECTV Sports Chile, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
🇨🇴 Kolumbien
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Kroatien
HRTi
🇨🇾 Zypern
Sigma TV
🇨🇿 Tschechien
ČT Sport | OnePlay
🇩🇰 Dänemark
TV2 Dänemark | TV2 Play Dänemark
🇪🇨 Ecuador
DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estland
Go3 Extra Sports Estland
🇫🇯 Fidschi
FBC Sports
🇫🇮 Finnland
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 Frankreich
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Deutschland
ZDF | MagentaTV
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala, Azteca Deportes En Vivo, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports Honduras, FOX
🇭🇰 Hongkong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonesien
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Iran
beIN SPORTS Connect
🇮🇪 Irland
RTÉ
🇮🇹 Italien
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japan
DAZN Japan
🇽🇰 Kosovo
RTK1, ArtMotion und TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macau
ViuTV
🇲🇺 Mauritius
New World Sport App
🇲🇽 Mexiko
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico
🌎 Naher Osten und Nordafrika
beIN SPORTS CONNECT
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Niederlande
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Niederlande
🇳🇿 Neuseeland
TVNZ 1 | TVNZ+
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Norwegen
TV 2 Direkte | TV 2 Play
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Peru
DIRECTV Sports Peru, DGO, Disney+ Premium Chile und Paramount+
🇵🇹 Portugal
Sport TV
🇷🇴 Rumänien
Antena 1 | Antena Play
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapur
Singtel TV GO | meWATCH
🇿🇦 Südafrika
SABC 3 | SABC Plus | Sporty TV App
🇪🇸 Spanien
DAZN Spanien | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España
🇸🇪 Schweden
TV4 Schweden | TV4 Play
🇨🇭 Schweiz
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Türkei
tabii
🇬🇧 Vereinigtes Königreich
BBC iPlayer | ITVX |
🇺🇸 Vereinigte Staaten
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | FOX Sports App | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+
🇺🇿 Usbekistan
Zo'r TV
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela, DGO und inter
🇻🇳 Vietnam
VTV 3 | VTV Go
Wer überträgt die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im Fernsehen in der Elfenbeinküste?
Fußballfans in der Elfenbeinküste sehen die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 über eine Kombination aus nationalen Free-TV-Sendern und pan-afrikanischen Satellitendiensten.
So können Sie das Turnier verfolgen:
Free-to-Air-TV:NCI (La Nouvelle Chaîne Ivoirienne) und der nationale öffentlich-rechtliche Sender RTI (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne) sind die wichtigsten inländischen Sender. NCI zeigt die wichtigsten Spiele und begleitet die ivorische Nationalmannschaft während des gesamten Turniers.
Bezahlfernsehen (vollständige Berichterstattung): Wer alle 104 Spiele sehen will, findet das Angebot von New World TV (Inhaber der Master-Rechte für französischsprachige Übertragungen in Subsahara-Afrika) und SuperSport (verfügbar über DStv). Beide Sender bieten eine umfassende Berichterstattung mit Analysen vor und nach den Spielen.
Live-Streaming: Die frei empfangbaren Spiele lassen sich online über die digitalen Plattformen und Apps von NCI und RTI streamen. Das komplette Turnier-Streaming bietet die DStv Stream-App für Premium-Satellitenabonnenten.