TV-Experte Hamann fordert Sperre gegen DFB-Star: "Da schauen Kinder zu!"

"Den würde ich aus dem Verkehr ziehen. Er ist Nationalspieler geworden, hat großen Wert für die Mannschaft. Aber wir müssen diese Sachen aus dem Sport bringen. Da schauen Kinder zu, so was macht man nicht", wetterte Hamann bei Sky am Samstag.

Doch was war passiert? Es war knapp eine Stunde gespielt in Mönchengladbach. Die Mainzer Gäste führten 2:1, als die Hausherren einen Handelfmeter zugesprochen bekamen. Im üblichen Durcheinander vor der Ausführung eines Strafstoßes wurde Amiri von den TV-Kameras dabei ertappt, wie er den Elfmeterpunkt mit den Stollen seines Schuhs bearbeitete.

Den Unparteiischen um Feldschiedsrichter Robert Hartmann entging die Aktion des Mainzer Mittelfeldstars. Ob sie Einfluss auf den folgenden Fehlschuss hatte, ist reine Spekulation. Jedenfalls schoss Gladbachs Abwehrspieler Kevin Diks den Ball mit Schmackes an den rechten Pfosten.

Für Hamann habe sich Amiri "grob unsportlich" verhalten und eine "Grenze weit überschritten". Der frühere Bayern-Star forderte "ein Spiel Sperre".

Kurz nach Diks Fehlschuss traf Gladbach dann doch ins Tor. Neuzugang Isac Lidberg erzielte das 2:2, das die Mainzer durch Treffer von Eric Martel und Danny da Costa bis kurz vor Schluss jedoch in ein 4:2 verwandelten. Shuto Machinos verwandelter Handelfmeter tief in der Nachspielzeit, als Amiri bereits ausgewechselt worden war, kam für Gladbach zu spät.

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Wer wird neuer Trainer bei Borussia Mönchengladbach?

Die Borussia übernahm nach der vierten Niederlage im vierten Saisonspiel die Rote Laterne vom Hamburger SV, der gegen den 1. FC Köln seinen ersten Saisonsieg feierte. In Gladbach soll allem Anschein nach nun Alexander Blessin die Nachfolge von Eugen Polanski, der nach dem dritten Spieltag entlassen worden war, antreten. Am Samstag wurde der fünfmalige Deutsche Meister von Interimstrainer Jan-Moritz Lichte betreut.

Ob Amiri wegen seiner Aktion ein Nachspiel droht, ist noch unklar. Für den 29-Jährigen stehen nun die beiden Länderspiele gegen die Niederlande und Griechenland auf dem Programm. Amiri zählt zum ersten von zwei DFB-Kadern des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp für die kommenden insgesamt vier Partien der deutschen Nationalmannschaft.