FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Tunesien: So siehst du die Spiele im TV

Um die lokalen Übertragungen der WM-Spiele Tunesiens aus dem Ausland zu verfolgen, nutzen Sie ein Virtual Private Network (VPN). Verbinden Sie sich über Ihr VPN mit einem tunesischen oder katarischen Server und streamen Sie die Spiele live. Alle Spiele Tunesiens laufen auf den frei empfangbaren Kanälen von beIN SPORTS oder TOD, während das beIN SPORTS MAX-Netzwerk die umfassende regionale Premium-Berichterstattung übernimmt.

Wer überträgt die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im tunesischen Fernsehen?

In Tunesien hält der regionale Sportsender beIN SPORTS die exklusiven Übertragungsrechte für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026.

So können Sie die Spiele verfolgen:

📺 Free-TV

beIN SPORTS NEWS: Der unverschlüsselte Free-to-Air-Kanal des Senders sendet terrestrische und Satelliten-Updates, aktuelle Turniernachrichten und Live-Reaktionen aus den Mannschaftslagern. Ausgewählte Spitzenspiele, darunter das WM-Finale und die Eröffnungszeremonie, können möglicherweise auch ohne Abonnement angesehen werden.

📱 Digitale und Premium-Streaming-Optionen

beIN SPORTS MAX & CONNECT: Das Premium-Angebot bündelt den digitalen Zugang und zeigt alle 104 Spiele live. Exklusiver Zugang zu allen 104 Spielen, darunter die Partien der Carthage Eagles in Gruppe F gegen Schweden, Japan und die Niederlande, steht über die beIN SPORTS CONNECT App, den TOD Streaming-Dienst sowie die MAX Satellitensender bereit.







