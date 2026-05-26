Tschechische Republik – FIFA-Weltmeisterschaft 2026: TV-Programm: Live-Streams, Sender, vollständiger Spielplan, Termine, Anstoßzeiten

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: So sehen Sie die TV-Übertragungen der tschechischen Republik
Wer im Ausland lebt, verbindet sich einfach mit einem Server in der Tschechischen Republik und schaut die Partien auf dem frei empfangbaren Kanal Česká televize (ČT).
Wer überträgt die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im Fernsehen in der Tschechischen Republik?
In der Tschechischen Republik teilen sich der nationale öffentlich-rechtliche Sender und ein großer kommerzieller Medienkonzern die Übertragungsrechte für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026. Dadurch ist eine lückenlose Berichterstattung im Free-TV und in digitalen Formaten sichergestellt.
So können Sie das Turnier verfolgen:
- Česká televize (ČT): Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt mehr als 50 Spiele kostenlos im Free-TV. Sie können die Partien live auf dem Fernsehsender ČT sport sehen oder kostenlos online über ČT sport Plus (iVysílání) streamen.
- Skupina Nova: Im Rahmen einer Unterlizenzvereinbarung zeigt Nova mehr als 50 exklusive Spiele. Die Begegnungen laufen vor allem auf Nova Action und auf dem Hauptsender TV Nova.
- Simultane Übertragungen: Bei den wichtigsten Turnier-Momenten (Eröffnungsspiel, Spiel um Platz drei, Finale und alle Partien der tschechischen Nationalmannschaft) zeigen sowohl ČT sport als auch Nova Action dieselben Spiele gleichzeitig.
- All-in-One-Live-Streaming: Wer alle 104 Turnierspiele an einem Ort streamen will, findet auf der Premium-Plattform Oneplay von Nova einen zentralen digitalen Hub, der sämtliche Begegnungen – auch die an ČT unterlizenzierten – mit erweiterten interaktiven Funktionen zeigt.