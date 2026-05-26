Tschechische Republik – FIFA-Weltmeisterschaft 2026: TV-Programm: Live-Streams, Sender, vollständiger Spielplan, Termine, Anstoßzeiten

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: So sehen Sie die TV-Übertragungen der tschechischen Republik

Wer im Ausland lebt, verbindet sich einfach mit einem Server in der Tschechischen Republik und schaut die Partien auf dem frei empfangbaren Kanal Česká televize (ČT).

Wer überträgt die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im Fernsehen in der Tschechischen Republik?

In der Tschechischen Republik teilen sich der nationale öffentlich-rechtliche Sender und ein großer kommerzieller Medienkonzern die Übertragungsrechte für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026. Dadurch ist eine lückenlose Berichterstattung im Free-TV und in digitalen Formaten sichergestellt.

So können Sie das Turnier verfolgen: