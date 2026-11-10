Tschechien gegen Spanien in der UEFA Nations League A: Alle Infos zum Spiel

Tschechien gegen Spanien: Vorschau auf die UEFA Nations League A

UEFA Nations League A - Spielwoche 5 12. Nov. 2026 - 14:45 epet Arena

Spanien reist am Donnerstag, 12. November, nach Prag und trifft in der Epet Arena am vorletzten Spieltag der Gruppe 3 der UEFA Nations League auf Tschechien. Der Weltmeister führt die Gruppe an und ist bereits für das Viertelfinale qualifiziert. Tschechien steht dagegen ohne Punkt am Tabellenende.

Tschechien droht das Aus

Für Tschechien verläuft die Nations League bislang schwierig: Die Mannschaft verlor alle vier Auftaktspiele. Auch die letzten fünf Ergebnisse über alle Wettbewerbe hinweg sehen düster aus: fünf Niederlagen in Folge, darunter ein 0:3 gegen England und ein 1:3 gegen Spanien in dieser Gruppenphase.

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Weltmeister Spanien setzt seine Siegesserie fort

Spanien ist dagegen nicht zu stoppen. Die Mannschaft von Luis de la Fuente hat ihre letzten fünf Spiele allesamt gewonnen. Dazu zählt auch der 1:0-Sieg im WM-Finale gegen Argentinien im Sommer. Arsenals vielseitig einsetzbarer Mikel Merino traf in seinen letzten beiden Spielen für Spanien dreimal. Beim jüngsten Sieg gegen Kroatien erzielte er nach seiner Einwechslung beide entscheidenden Tore.

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Wichtige Zahlen & Verletztenlage

Robin Hranáč, Pavel Šulc, Ondřej Lingr, Ondřej Kričfaluši, Michal Sácek und Adam Karabec fallen bei den Gastgebern verletzungsbedingt aus. Michal Sadilek ist gesperrt.

Lamine Yamal und Mikel Oyarzabal fehlen bei der Reise nach Prag. Beide werden voraussichtlich später zum Kader stoßen, um am Sonntag beim Duell gegen England in der spanischen Hauptstadt dabei zu sein.

Spanien hat in jedem seiner letzten drei Spiele nach der 85. Minute getroffen.

Spanien ist seit 42 Spielen nach 90 Minuten ungeschlagen (33 Siege, 9 Unentschieden).

Voraussichtliche Aufstellungen

Tschechien (4231): Kinsky; Coufal, Chaloupek, Krejci, Slama; Kral, Soucek; Cerv, Ambros, Danek; Hlozek.

Spanien (4231): Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Ruiz; N Williams, Fermin, Baena; Torres.

Personallage und Kader