Trotz Freistoß-Traumtor von Lionel Messi: Inter Mami verliert in der MLS

Vor seinem Abschiedsspiel mit der argentinischen Nationalmannschaft unterlag der 39 Jahre alte Superstar mit seiner Mannschaft 1:2 (1:1) bei Columbus Crew.

Aus äußerst spitzem Winkel traf Messi mit einem direkten Freistoß von der rechten Seite ins hintere Tordreieck zum zwischenzeitlichen Ausgleich (33.). Es war sein 21. Saisontor, er führt damit weiter die Torschützenliste an.

In der achten Minute der Nachspielzeit gelang dem Senegalesen Jamal Thiare noch der Siegtreffer für die Gastgeber. Miami liegt in der Eastern Conference auf dem dritten Rang, 14 Punkte hinter Spitzenreiter Nashville FC.

Am 6. Oktober bestreitet Messi sein 208. und letzten Länderspiel. Gegner im Stadion Monumental in Buenos Aires ist die Mannschaft von Benin.