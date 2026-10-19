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Trotz Elfmeter-Parade: Rafael van der Vaart kritisiert Marc-Andre ter Stegen

Niederlande Eredivisie
FC Groningen - Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
J. Brandt
Marc-André ter Stegen

Ajax feiert einen wichtigen Auswärtssieg. Für Julian Brandt läuft es dabei glänzend, während es be Marc-Andre ter Stegen Licht und Schatten gibt.

Der Ex-Dortmunder Julian Brandt hat mit einem Doppelpack den kriselndem niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam zurück in die Erfolgsspur geführt.

Am neunten Spieltag der Eredivisie gewann der Spielmacher mit Ajax 5:2 (2:0) beim FC Groningen. Der 30-Jährige, der 48-mal für die deutsche Nationalmannschaft auflief, schraubte seine Torausbeute auf mittlerweile sechs Treffer.

Nach zwei Punkteteilungen in der Liga und der Auftaktniederlage in der Conference League war Ajax unter Zugzwang geraten. In der 27. Minute erzielte Brandt mit einem satten Linksschuss die Führung. Nach der Pause traf der gebürtige Bremer zum zwischenzeitlichen 3:1 (60.) erneut mit links.

Brandts Teamkollege Marc-Andre ter Stegen kassierte auch im siebten Spiel in Folge mindestens einen Gegentreffer, parierte aber auch in der Schlussphase einen Strafstoß. Im Gedächtnis blieb allerdings ter Stegens Fauxpas vor dem zwischenzeitlichen 1:2, als er im Spielaufbau das Leder verlor. Kritik gab es anschließend vom ehemaligen Ajax-Spielmacher Rafael van der Vaart.

Er monierte, dass ter Stegen es stets mit einem spielerischen Ansatz probiert habe, anstatt das Leder auch mal nach vorne zu schlagen. Van der Vaart sagte bei NOS:"Er ist ein Mann mit Erfahrung, trotzdem hat er es die ganze Zeit weiter probiert. Ajax hat einfach nicht die Spieler, die sich mit einem Gegenspieler im Rücken freilaufen können. Dann muss man als Torwart irgendwann zu dem Schluss kommen: Wir spielen den langen Ball. Aber er hat es einfach weitergemacht."

Kritik an ter Stegens Verhalten im Spielaufbau ist nicht neu. Bereits in der vergangenen Woche hatte beim 1:1 gegen NEC Nijmegen Pfiffe der Ajax-Fans und einen merkwürdigen Vergleich eines Journalisten gegeben.

Durch den Dreier schob sich das Team von Trainer Michel Munoz auf Rang vier. Am Donnerstagabend (21 Uhr/Sky) folgt das Heimspiel in der Conference League gegen Atalanta Bergamo.

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