Trent Alexander-Arnold: "Möchte für den Rest meiner Karriere bei Liverpool bleiben"

Trent Alexander-Arnold strebt keinen Abgang vom FC Liverpool an. Im Gegenteil, das Eigengewächs will möglichst lange an der Anfield Road bleiben.

Trent Alexander-Arnold hat Champions-League-Sieger die treue geschworen. Der 20-jährige Rechtsverteidiger verkündet im Interview mit Sky, dass er am liebsten bis zum Ende seiner Laufbahn für die Reds auflaufen möchte.

Erlebe die Champions League live auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Der gebürtige Liverpooler spielt bereits seit der Jugend für den Klub, der an der Anfield Road beheimatet ist. Dort gefällt es ihm offenbar so gut, dass er nirgendwo anders spielen will. "Ich möchte für den Rest meiner Karriere bei Liverpool bleiben“, erzählte er Liverpool-Legende Jamie Carragher in einem einstündigen Interview.

Alexander-Arnold: "Möchte bester Spieler der Welt sein"

Für seine Karriere beim LFC und in der englischen Nationalelf hat er sich dabei hohe Ziele gesetzt. "Der beste Spieler der Welt sein, der beste Rechtsverteidiger der Welt sein, der erste Name auf dem Teamsheet sein, Kapitän von Liverpool sein, Kapitän bei der englischen Nationalmannschaft sein“, so Alexander-Arnold über seine Ambitionen. Um diese Ziele zu erreichen habe er Menschen um sich, die ihn mit dem richtigen Maß an Lob und Motivation unterstützten.

Neben persönlichen Zielen und Auszeichnungen sind vor allem Teamerfolge für den Scouser wichtig. Nach dem Champions-League-Erfolg möchte Alexander-Arnold nachlegen. Dazu erklärte er: "Um als einer der Besten der Welt wahrgenommen zu werden, musst du Titel vorweisen können."

Erinnerungen an Istanbul: Alexander-Arnolds enge Beziehung zum FC Liverpool

Alexander-Arnold prägt vor allem Liverpools Gewinn der in Istanbul 2005, als man nach einem 0:3-Rückstand gegen den noch gewinnen konnte. Er erlebte diesen Erfolg damals als Fans selbst mit. Nun wolle er "ähnliche Erinnerungen für die nächste Generation schaffen".

Alexander-Arnold ist mit nur 20 Jahren unumstrittener Stammspieler und erlebte mit den Reds bereits zwei Champions-League-Endspiele. In der abgelaufenen Saison wurde er mit Liverpool Champions-League-Sieger und spielte die beste Premier-League-Saison der Vereinsgeschichte.

Lediglich der Meistertitel blieb ihm und seinen Mannschaftskameraden trotz 97 Punkten verwehrt. Für seine herausragenden Leistungen wurde der englische Nationalspieler in das Team der Saison gewählt.