Transfercoup bei Jahrhunderttalent? BVB bekommt prominenten Fürsprecher

Raul Jimenez, Nationalmannschaftskollege von Mora, sieht in der Bundesliga und dem BVB offenbar eine gute Option für die Entwicklung des erst 17-Jährigen, der bereits das Interesse von so ziemlich jedem Topklub in Europa geweckt haben soll.

"Er hat das Zeug dazu, überall zu spielen, aber es kann auch ein schrittweiser Prozess sein, Stück für Stück. Wo würde ich ihn gerne sehen? Vielleicht in Deutschland, bei Borussia Dortmund. Die haben ihren eigenen Spielstil", sagte Jimenez im Interview mit Claro Sports.

Ein Transfer dürfte für den BVB allerdings eine äußerst kostspielige Angelegenheit werden, zumal die Dortmunder auf Moras Paradepositionen zuletzt in Giannis Konstantelias und Konstantinos Karetsas bereits zwei kostspielige Transfers eingetütet haben.

Gilberto Mora soll Mega-Angebot vom FC Liverpool vorliegen

Zudem soll der FC Liverpool ein Rekordangebot in Höhe von knapp 45 Millionen Euro vorbereiten. Das berichtet der überaus prominente mexikanische Sportjournalist David Faitelson und beruft sich dabei auf die bekannte Spielerberaterin Rafaela Pimenta, die neben Mora auch internationale Superstars wie Erling Haaland vertritt.

Pimenta hatte schon zuvor klargestellt, dass ihr Spieler keinesfalls ein Schnäppchen werde, sollte ein Klub bei Club Tijuana vorstellig werden, um das in den mexikanischen Medien als Jahrhunderttalent deklarierte Offensivjuwel aus seinem bis 2029 laufenden Vertrag zu kaufen. "Für 15 Millionen bekommt man nicht einmal ein Bein von Gilberto", scherzte Pimenta im Oktober des vergangenen Jahres.

Hat der BVB schon seine Fühler nach Gilberto Mora ausgestreckt?

Ende Juli hatte der TV-Sender TUDN berichtet, dass der BVB sein Werben um den jüngsten Spieler der vergangenen WM intensiviert und Kontakt zum Umfeld von Mora aufgenommen habe. Davon wusste auch Sky-Experte Lothar Matthäus zu berichten.

"Mora, der 17-jährige Mexikaner, hat vier Spiele gemacht bei dieser Weltmeisterschaft. 17 Jahre, das ganz große Talent aus Mexiko steht bei vielen europäischen Vereinen schon auf dem Zettel. Ich habe auch gehört, dass Borussia Dortmund so ein bisschen seine Fühler ausgestreckt hat", sagte er der Bild.

Neben den Reds und dem BVB buhlen auch Real Madrid und der FC Barcelona angeblich intensiv um die Dienste des torgefährlichen Spielmachers. Die AS berichtete kürzlich, dass die beiden Erzrivalen womöglich einen Vorteil hätten gegenüber der Konkurrenz. Denn beide Klubs sollen beste Kontakte zu Pimenta pflegen.

Allerdings dürfte das auch auf die Dortmunder zutreffen, schließlich machte auch Pimenta-Klient Haaland im Ruhrgebiet für zweieinhalb Jahre Halt, ehe er bei Manchester City endgültig zu einem der besten Mittelstürmer der Welt wurde.

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Ist Gilberto Mora Fan von Real madrid?

Ein Probetraining bei Barca soll Mora derweil einst abgelehnt haben - und der Hintergrund ist pikant. "Er hat einen Traum, nämlich für Real Madrid zu spielen. Aber er steht mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Er liebt es, Real Madrid zu sehen, sicherlich sieht er sich selbst dort spielen. Ich denke, er hat eine sehr fokussierte Familie, sein Vater hat ihn sehr gut betreut, und hoffentlich können wir ihn dort erfolgreich sehen. Ich denke, er hat die Qualität, um in diesen Ligen zu spielen", wurde der Leiter der Jugendakademie von Tijuana, Ignacio Ruvalcaba, bei ESPN zitiert.

Ein Wechsel zu Real - oder vielleicht doch zum BVB - dürfte spätestens im Sommer richtig Fahrt aufnehmen. Denn dann ist Mora volljährig. Seinen 18. Geburtstag feiert er am 14. Oktober. Auch ein Wintertransfer nach Europa wäre also durchaus möglich.

Sein Saisonstart in Mexiko untermauerte Moras Ambitionen und Status als riesiges Talent. In den ersten sieben Ligaspielen erzielte er fünf Tore und bereitete eines vor. Während der Länderspielpause erzielte er beim 1:1 gegen Kolumbien sein erstes Tor für die mexikanische Nationalmannschaft im schon 13. Spiel.