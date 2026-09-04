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Iraola Bournemouth PremierGetty Images

Transfer tritt im Januar in Kraft: FC Liverpool holt nächsten Stürmer

Premier League
Liverpool
D. N'Guessan
Brest

Das Transferfenster mag dicht sein, Liverpool aber tütet bereits Verpflichtungen für das Jahr 2027 ein.

Der englische Rekordmeister FC Liverpool hat seiner hochkarätig besetzten Offensive abermals ein hoffnungsvolles Talent hinzugefügt.

Der Klub von Nationalspieler Florian Wirtz verpflichtete den 18 Jahre alten französischen Juniorennationalspieler Djylian N'Guessan von der AS Saint-Etienne. Der Youngster soll fünf Millionen Euro Ablöse gekostet haben.

Der Wechsel tritt zum 1. Januar 2027 in Kraft. Die komplette laufende Saison spielt N'Guessan noch auf Leihbasis beim französischen Erstligisten Stade Brest.

N'Guessan stammt aus der Akademie von Saint-Etienne, für das er seit seinem Profidebüt im Januar 2025 13 Spiele bestritt (ein Tor). Bei der U20-WM 2025 erreichte er mit Frankreich Platz vier, bei der U17-EM im selben Jahr stieß er mit Les Bleus sogar bis ins Finale vor und wurde nach vier Treffern ins Team des Turniers gewählt.

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