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Christian Guinin

Trainer wackelt: Klub aus der 2. Bundesliga denkt angeblich über Sandro Wagner nach

Deutschland 2 Bundesliga
S. Wagner
C. Titz
Transfers
Hannover 96

Bei Hannover 96 steht Christian Titz nach einem schwachen Saisonstart offenbar vor dem Aus. Seine Nachfolge könnte ein ehemaliger Bundesliga-Coach antreten.

Nach Informationen von Sky beschäftigen sich die Niedersachsen mit Sandro Wagner als neuem Cheftrainer. Der ehemalige Nationalstürmer soll dabei jedoch nur einer von mehreren Kandidaten sein - auch Ex-Bielefeld-Coach Mitch Kniat wird etwa als mögliche Option genannt.

Nach einem katastrophalen Saisonstart mit gerade einmal fünf Punkten aus vier Spielen stehen die Zeichen bei 96 und ihrem bisherigen Chefcoach Titz auf Trennung. Laut der Bild-Zeitung habe Hannovers Sport-Geschäftsführer Jonas Boldt bereits die Entscheidung getroffen, den 55-Jährigen zu entlassen. Noch fehle aber die Zustimmung von Aufsichtsratschef Martin Kind, der als Titz-Fürsprecher gilt.

Die Gründe dafür sollen in erster Linie finanzieller Natur sein. Titz ist vertraglich noch bis 2027 an die Niedersachsen gebunden, bei einer Trennung müsste der Klub entweder sein Gehalt weiterbezahlen oder eine teure Abfindung entrichten.

Gleichwohl spricht aus sportlicher Sicht vieles für eine Trennung. Als Aufstiegsaspirant in die Saison gestartet steht 96 nach drei Niederlagen und einem Unentschieden aus den ersten vier Spielen bereits mit dem Rücken an der Wand. In der Tabelle belegt man derzeit nur den 15. Platz.

Hannover 96 v VfL Wolfsburg - 2. Bundesliga 2026/27Getty Images

Welche Klubs hat Sandro Wagner bisher schon trainiert?

Wagner wiederum ist derzeit vereinslos und wäre dementsprechend ablösefrei zu haben. Zuletzt stand der ehemalige Profi von Werder Bremen, Hertha BSC, der TSG Hoffenheim und des FC Bayern München, der auch beim Schweizer Top-Klub FC Basel gehandelt wird, beim FC Augsburg an der Seitenlinie.

Dort erfolgte Anfang Dezember 2025 die Trennung, nachdem Wagner mit den Fuggerstädtern nach einem überzeugenden Sieg zum Auftakt in die Saison 2025/26 gegen den SC Freiburg (3:1) nur noch sieben Zähler aus elf Bundesliga-Partien eingefahren hatte. Nach einer 0:3-Niederlage am 12. Spieltag gegen Hoffenheim wurde er freigestellt.

Zuvor war Wagner als Coach für die SpVgg Unterhaching, mit der er 2023 den Aufstieg in die 3. Liga feierte, und als Co-Trainer für die deutsche U20 und deutsche A-Nationalmannschaft tätig. Letztere betreute er zusammen mit Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann während der Heim-EM 2024, wo das DFB-Team bis ins Viertelfinale vordrang und dort unglücklich gegen Spanien scheiterte.

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