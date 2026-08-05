15. April 2026: Vincent Kompany kritisiert in ungewohnt scharfem Ton eine Gelbe Karte, die er aus seiner Sicht vollkommen zu Unrecht während des turbulenten Viertelfinal-Rückspiels in der Champions League gegen Real Madrid gesehen hatte. Diese sei schlichtweg "nicht richtig" gewesen, "wenn man schaut, was da auf dem Platz passiert, wie viele Leute meckern und was sagen".

Kompany war wegen seiner Proteste unmittelbar nach Kylian Mbappes Tor zum zwischenzeitlichen 3:2 für Real Madrid kurz vor der Halbzeitpause von Schiedsrichter Slavko Vincic verwarnt worden. Der Bayern-Coach hatte sich echauffiert, weil sein Verteidiger Josip Stanisic nach einem schmerzhaften Check von Antonio Rüdiger während der Entstehung des Treffers in Reals Hälfte auf dem Boden lag. Auch nach dem Tor krümmte sich Stanisic noch eine kurze Weile auf dem Rasen.

Das Resultat aber blieb bestehen und hatte für den Belgier ein bitteres Nachspiel: Es war seine dritte Gelbe Karte im Verlauf des Wettbewerbs, dies zog eine Sperre für das Halbfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain nach sich. Hinterher und schon zuvor forderte Kompany vehement eine Änderung der Regel.

UEFA kommt Kompany-Bitte nach Regeländerung nach

"In diesem neuen Ligaformat gibt es so viele Spiele und trotzdem ist es so streng mit den drei Gelben Karten", sagte Kompany bei DAZN. Schon auf der Pressekonferenz vor dem Rückspiel gegen Real hatte sich Kompany dafür ausgesprochen, dass die UEFA ihre Regularien für Gelbsperren in der Königsklasse anpassen sollte. Mit der aktuellen Herangehensweise sei es "ganz schwierig", ohne Sperre durch eine Champions-League-Saison zu kommen. "Drei Gelbe Karten für einen Innenverteidiger - wenn du so weit kommst und nur drei bekommen hast, hast du einen guten Job gemacht. Trotzdem kannst du gesperrt werden für das Halbfinale, das finde ich schon hart", sagte Kompany.

Nun erhörte die UEFA den Bayern-Trainer. Künftig folgt erst nach der vierten Verwarnung eine Sperre. Der Grund: Nach der Einführung des Ligasystems gibt es schlichtweg mehr Spiele für alle Teilnehmer an einem Europapokal.