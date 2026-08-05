Die UEFA kommt einer dringenden Forderung von Vincent Kompany nach und ändert eine Regel, die dem Trainer des FC Bayern in der vergangenen Saison zum Verhängnis geworden war.
15. April 2026: Vincent Kompany kritisiert in ungewohnt scharfem Ton eine Gelbe Karte, die er aus seiner Sicht vollkommen zu Unrecht während des turbulenten Viertelfinal-Rückspiels in der Champions League gegen Real Madrid gesehen hatte. Diese sei schlichtweg "nicht richtig" gewesen, "wenn man schaut, was da auf dem Platz passiert, wie viele Leute meckern und was sagen".
Kompany war wegen seiner Proteste unmittelbar nach Kylian Mbappes Tor zum zwischenzeitlichen 3:2 für Real Madrid kurz vor der Halbzeitpause von Schiedsrichter Slavko Vincic verwarnt worden. Der Bayern-Coach hatte sich echauffiert, weil sein Verteidiger Josip Stanisic nach einem schmerzhaften Check von Antonio Rüdiger während der Entstehung des Treffers in Reals Hälfte auf dem Boden lag. Auch nach dem Tor krümmte sich Stanisic noch eine kurze Weile auf dem Rasen.
Das Resultat aber blieb bestehen und hatte für den Belgier ein bitteres Nachspiel: Es war seine dritte Gelbe Karte im Verlauf des Wettbewerbs, dies zog eine Sperre für das Halbfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain nach sich. Hinterher und schon zuvor forderte Kompany vehement eine Änderung der Regel.
UEFA kommt Kompany-Bitte nach Regeländerung nach
"In diesem neuen Ligaformat gibt es so viele Spiele und trotzdem ist es so streng mit den drei Gelben Karten", sagte Kompany bei DAZN. Schon auf der Pressekonferenz vor dem Rückspiel gegen Real hatte sich Kompany dafür ausgesprochen, dass die UEFA ihre Regularien für Gelbsperren in der Königsklasse anpassen sollte. Mit der aktuellen Herangehensweise sei es "ganz schwierig", ohne Sperre durch eine Champions-League-Saison zu kommen. "Drei Gelbe Karten für einen Innenverteidiger - wenn du so weit kommst und nur drei bekommen hast, hast du einen guten Job gemacht. Trotzdem kannst du gesperrt werden für das Halbfinale, das finde ich schon hart", sagte Kompany.
Nun erhörte die UEFA den Bayern-Trainer. Künftig folgt erst nach der vierten Verwarnung eine Sperre. Der Grund: Nach der Einführung des Ligasystems gibt es schlichtweg mehr Spiele für alle Teilnehmer an einem Europapokal.
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.
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