Trainer-Comeback von Julian Nagelsmann? Krise bei Manchester United schürt Gerüchte

Michael Carrick war sauer. Stinksauer. "Ich bin zutiefst enttäuscht, ich bin frustriert, mehr als frustriert – ehrlich gesagt bin ich richtig wütend", sagte der Teammanager von Manchester United, nachdem der ohnehin schon taumelnde Traditionsklub noch weiter in die Krise geschlittert war. 1:4 (0:1) hieß es in der Champions League am Ende bei Como 1907 - und die Presse ging danach nicht gerade zimperlich mit den Red Devils um.

Eine "beschämende Niederlage", schrieb etwa The Guardian. Und The Telegraph sah eine "Art von Leistung, die einen Trainer den Job kostet", der einst so stolze Klub wirke "fundamental kaputt". Denn: United wartet nun schon seit sieben Pflichtspielen auf einen Sieg.

In der Königsklasse war es die zweite Pleite in der dritten Partie - natürlich wackelt Carrick nun gewaltig. Und der frühere Bundestrainer Julian Nagelsmann gilt laut Telegraph im Falle einer Trennung als aussichtsreicher Kandidat auf die Nachfolge.

Nach der "demütigenden Zerstörung" durch Como stehe Carrick "am Abgrund", schrieb The Independent. Und The Sun meinte, "Carrick sieht so aus, als wüsste er, was ihn erwartet." Nach dem Abpfiff stapfte der 45-Jährige schnurstracks zur Gästekurve des kleinen Stadions am Comer See. Vor den nur noch wenigen verbliebenen Manchester-Fans hob der Teammanager entschuldigend beide Arme nach oben. "Ich übernehme zu 100 Prozent die Verantwortung für das gesamte Team und die Leistung", sagte der Mittelfeld-Abräumer von einst, gab sich aber auch kämpferisch: "Wir müssen jetzt nach vorne schauen und uns auf das konzentrieren, was als Nächstes kommt."

Bruno Fernandes zählt Trainer Carrick öffentlich an

Nur zu gern erinnern sich die United-Fans an die großen Europapokalnächte unter Alex Ferguson, doch die guten alten Zeiten sind schon lange vorbei. Seit Jahren versucht der Klub vergeblich, wieder an die Spitze zu kommen, verschliss dabei reihenweise Trainer. Viele Experten auf der Insel glauben, dass auch die Zeit von Carrick - seit Januar im Amt, Vertrag bis 2028 - bald abgelaufen sein wird.

Schließlich scheint es in der Mannschaft überhaupt nicht zu stimmen. Carrick leistete sich schon während der Partie einen hitzigen Wortwechsel mit Matheus Cunha, zudem kritisierte Kapitän Bruno Fernandes hinterher ziemlich unverhohlen die taktische Ausrichtung seines Trainers: "Manchmal muss man unter Druck mutiger sein, das Risiko eingehen, hoch zu pressen, um damit den Gegner vor Probleme zu stellen."

Wenn Carrick weiter machen darf, warten nun auf ihn einige Probleme. "Bis zum nächsten Spiel gibt es noch viel zu tun, und wir müssen die Mannschaft darauf vorbereiten", sagte er mit Blick auf die Ligapartie gegen AFC Bournemouth am Sonntag: "Denn das war heute Abend für alle eine schwierige Nacht."

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