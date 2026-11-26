So sehen Sie Torreense gegen Celtic mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Anbieter besuchen. Rufen Sie die Website auf oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Europa League - Spielwoche 5 26. Nov. 2026 - 15:00 Dr. Magalhaes Pessoa

Torreense empfängt Celtic in der Europa League im Stadion Dr. Magalhaes Pessoa in Leiria. Damit trifft ein portugiesischer Zweitligist auf einen Klub aus der schottischen Premiership.

Das von Joao Nuno betreute Torreense hat zuletzt zweimal in Folge verloren. Am 22. November unterlag die Mannschaft Benfica im Taca de Portugal mit 1:3, am 9. November verlor sie in der Liga Portugal 2 mit 2:3 gegen Uniao de Leiria.

In der Europa League lief es besser. Torreense besiegte Ararat Armenia am 5. November mit 3:2 und steht in der Tabelle der Ligaphase auf Platz 19.

Das von Martin O'Neill betreute Celtic reist mit einer deutlich besseren Form in der heimischen Liga an. Am 21. November gewann der Klub in der Premiership mit 4:1 gegen St. Mirren und in der Woche zuvor mit 1:0 gegen Kilmarnock.

Auch seinen letzten Europapokal-Auftritt gewann der schottische Klub mit 3:2 gegen Besiktas. Dennoch steht Celtic in der Europa-League-Tabelle nur auf Platz 32, weshalb jeder Punkt zählt.