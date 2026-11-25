So seht Ihr Torreense gegen Celtic mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und ladet die App auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Übertragungsanbieter aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Europa League - Spielwoche 5 26. Nov. 2026 - 15:00 Dr. Magalhaes Pessoa

Torreense empfängt Celtic in der Europa League im Dr.-Magalhaes-Pessoa-Stadion in Leiria. Dabei trifft ein portugiesischer Zweitligist auf einen Klub aus der schottischen Premiership.

Das von Joao Nuno trainierte Torreense kommt nach zwei Niederlagen in Folge in die Partie. Am 22. November verlor die Mannschaft in der Taca de Portugal mit 1:3 gegen Benfica, am 9. November in der Liga Portugal 2 mit 2:3 gegen Uniao de Leiria.

In der Europa League lief es besser. Torreense besiegte Ararat Armenia am 5. November mit 3:2 und steht in der Tabelle der Ligaphase auf Platz 19.

Das von Martin O'Neill betreute Celtic reist mit einer deutlich besseren Bilanz aus den heimischen Wettbewerben an. Am 21. November gewann der Klub in der Premiership mit 4:1 gegen St. Mirren, eine Woche zuvor mit 1:0 gegen Kilmarnock.

Auch im vorherigen Europapokalspiel setzte sich die schottische Mannschaft mit 3:2 gegen Besiktas durch. Dennoch steht Celtic in der Europa-League-Tabelle nur auf Platz 32, weshalb jeder Punkt zählt.

Hier erfahrt Ihr alles zur Anstoßzeit sowie zur Übertragung im TV und Livestream.

Offizielle Informationen zur Übertragung von Torreense gegen Celtic liegen derzeit nicht vor. Angaben zum TV-Sender und Livestream werden ergänzt, sobald sie bestätigt sind.

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