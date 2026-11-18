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Brajan Gruda gehört zu den großen DFB-Gewinnern der letzten Länderspielpause des Jahres. Für Toni Kroos kommt das nicht überraschend.

Weltmeister Toni Kroos (36) ist begeistert vom frischen Wind, der durch die deutsche Nationalmannschaft weht. Konkret sind es zwei Spieler, welche den Aufschwung unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp (59) für ihn verkörpern.

Einer davon ist Brajan Gruda (22). Der Rechtsaußen von RB Leipzig debütierte am Freitagabend beim 3:1-Erfolg gegen Serbien in der Nations League für Deutschland und erzielte direkt seinen ersten Treffer auf sehenswerte Art und Weise. Nach einem Solo über den halben Platz vollstreckte Gruda zum zwischenzeitlichen 3:0. Auch bei der anschließenden 5:0-Gala gegen die Niederlande markierte der Angreifer einen Treffer und steuerte dazu noch zwei Assists bei.

Für Kroos kamen die Leistungen nicht überraschend. Im Podcast 'Einfach mal Luppen', den der ehemalige Mittelfeldstratege Real Madrids mit seinem Bruder Felix betreibt, erinnerte er sich an ein Spiel Grudas mit dessen Ex-Klub Mainz 05 bei den Bayern im März 2024. "Da fand ich den schon super, warum auch immer ich das Spiel geschaut habe", schilderte Kroos. Das bemerkenswerte dabei: Gruda und die Mainzer wurden von den Bayern mit 8:1 aus der Allianz Arena geschossen.

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In jener Partie stand Gruda in der Mainzer Startelf und wurde vom damaligen Trainer Bo Henriksen in der 76. Minute ausgewechselt. Davor gehört er in einer desolaten Gästemannschaft noch zu den ordentlicheren Spielern. Zum zwischenzeitlichen 2:1-Anschlusstreffer der 05er in der 31. Minute durch Nadiem Amiri lieferte Gruda die Vorlage, wenngleich er nur einen Freistoß antippte, den Amiri in den Münchener Kasten schweißte.

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Toni Kroos über Brajan Gruda: "Sehr interessanter Spielertyp"

Für Kroos steht jedenfalls fest, dass Gruda ein "sehr interessanter Spielertyp" ist. Ähnliches gilt auch für Derry Scherhant (24, SC Freiburg). Er besetzte gegen Serbien und die Niederlande jeweils den linken Flügel. Im Duell mit Oranje war sein Traumtor zum zwischenzeitlichen 1:0 der Dosenöffner für das DFB-Team. "Die geben uns auf den Positionen etwas, was eine Zeit lang nicht da war", schwärmte Kroos von den beiden neuen DFB-Flügelflitzern.

Getty Images

Ein Sonderlob hatten Gruda und Scherhant bereits am Montagabend nach dem Schlusspfiff in der ARD von Klopp erhalten: "Die können beide kicken, lieber Himmel! Aber was sie gearbeitet haben, ist brutal, das macht eine Mannschaft am Ende aus, weil: Kicken können andere auch. Was du reinpackst an Einsatz und Leidenschaft, darum geht's!"

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Generell hat Kroos einen positiven Eindruck von der sich im Umbau befindlichen Nationalelf. Nachdem Nagelsmann-Nachfolger Klopp in der ersten Länderspielpause unter seiner Regie auf einen geteilten XXL-Kader mit insgesamt 44 Spielern gesetzt hatte, standen nun noch 24 Akteure im Aufgebot und die machten ihre Sache gut. Kroos jedenfalls fühlt sich von Klopps Weg abgeholt: "Das ist auch ein Gefühl, das ein Fan vermisst hat. Da kommen junge neue Leute rein, die Qualität haben und mit denen du dich identifizieren kannst."