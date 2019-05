Australien-Legende Tim Cahill: Darum verdient Cristiano Ronaldo den Ballon d'Or

Der ehemalige australische Nationalspieler Tim Cahill würde Cristiano Ronaldo in diesem Jahr den Ballon d'Or überreichen - aus einem bestimmten Grund.

Fußballlegende Tim Cahill aus würde den Ballon d'Or in diesem Jahr Cristiano Ronaldo von überreichen - und nicht etwa Lionel Messi vom .

"Ich entscheide mich für Ronaldo, weil er - und ich weiß, dass mir die Leute nicht zustimmen werden - Unglaubliches für Juventus geleistet hat", erklärte Cahill bei Alkass Sport.

Tim Cahill: Schätze Professionalität von Ronaldo

"Er hat verlassen und hatte einen großen Einfluss in einer anderen Liga", so Cahill weiter. "Ich habe noch nie einen anderen Spieler gesehen, der das bei oder Real Madrid so lange geschafft hat."

Der 39-Jährige wisse zwar, dass Ronaldo nicht die in diesem Jahr gewinnen werde, aber "er hat so einen großen Einfluss in jedem Klub. Die Leute stimmen mir vielleicht nicht zu, aber ich schätze seine Professionalität."