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Thomas TuchelGetty Images
Jonas Rütten

Thomas Tuchel fährt weiter harten Kurs - und belohnt Jobe Bellingham vom BVB

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Jobe Bellingham ist erstmals in seiner Karriere für die englische A-Nationalmannschaft nominiert worden. Damit honorierte Thomas Tuchel die klare Leistungssteigerung des Engländers beim BVB, während große Stars weiter einen schweren Stand haben.

In Dortmund hat sich Bellingham mit Saisonbeginn endgültig unverzichtbar im Mittelfeld gemacht und präsentierte sich zuletzt gemeinsam mit Joey Veerman in bestechender Form, während beispielsweise Felix Nmecha eher schwache Auftritte hinlegte.

Sein bislang bestes Spiel im Trikot der Schwarzgelben machte Bellingham zuletzt im Topspiel gegen den FC Bayern, wo er enorm aktiv und offensiv mehrfach gefährlich in Erscheinung trat (SPOX-Note 2).

"Er ist physisch wirklich auf einem Top-Level. Und das sieht man", schwärmte anschließend auch Sportdirektor Ole Book. "Er kann voll mithalten, kann sich auch in die Spiele einarbeiten. Und er hat dann immer noch die Power, auch wenn das Spiel ein bisschen länger dauert, noch sauber zu spielen." "In den ersten Situationen können die Spieler auf diesem Level das alle. Aber er kann über das ganze Spiel viel laufen und trotzdem sauber Fußball spielen", sagte der 40-Jährige weiter. Bellingham sei ein Spieler "für die große Bühne". Das habe der Youngster gegen den FC Bayern bewiesen.

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Tuchel führt harten Kurs bei England-Stars fort

Der Lohn für Bellinghams klare Leistungssteigerung im Vergleich zu seiner ersten Saison in Dortmund: Erstmals wird er gemeinsam mit seinem Bruder Jude zu den Three Lions reisen, bislang war Jobe lediglich für die U21 zum Einsatz gekommen.

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"Er bekommt die Möglichkeit, dazuzustoßen und in der ersten Mannschaft einen Eindruck zu hinterlassen. Er hat inzwischen viele Spiele bestritten und ist bei Dortmund gut in Form. Deshalb hat er es verdient, bei uns dabei zu sein", erklärte Tuchel die Nominierung des 21-Jährigen für die Nations-League-Spiele gegen Kroatien (12. November) und Weltmeister Spanien (15. November).

Neben der Bellingham-Nominierung fuhr Tuchel derweil seinen harten Kurs, der auch nicht vor prominenten Namen Halt macht, weiter fort. Phil Foden von Manchester City und auch Cole Palmer fehlen erneut in Tuchels Aufgebot. Trent Alexander-Arnold, dessen Personalie nach seiner WM-Ausbootung in England hitzig diskutiert wurde, ist derweil erneut dabei.

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Angeführt wird das Aufgebot von Bayern-Star Kane, der vor einer besonderen Bestmarke steht. Aktuell ist Kane mit 125 Länderspieleinsätzen noch gleichauf mit dem einstigen Torwart Peter Shilton und dürfte schon im November alleiniger Rekordhalter werden. "Es sind unglaubliche Leistungen, die er vollbringt", sagte Tuchel über Kane: "Er gewinnt verdient den Ballon d'Or und in seinem nächsten Länderspiel für England wird er Rekordspieler mit 126 Einsätzen. Das beweist seine professionelle Einstellung und seine Haltung."

TuchelGetty Images

Geschrieben vonJonas Rütten

Managing Editor

📝Bio: In Dortmund auf Kohlen das Licht der Welt erblickt und am Niederrhein aufgewachsen, zog es mich zum Journalismus-Studium nach Darmstadt und über ein Redaktionspraktikum im Rahmen des Masterstudiums zu SPOX. Dort im Fußball- und NBA-Ressort zuhause und mittlerweile als Managing Editor mitverantwortlich für die Themenplanung und hauptsächlich als Chef vom Dienst tätig. Zuvor für den SID, die Rheinische Post, Westline, die FAZ und ProSieben Sat.1 in der Sportredaktion von ran tätig.

🎯 Beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit:

  • Themen- und Wochenplanung für SPOX und GOAL Deutschland
  • Content Management als CvD für SPOX und GOAL Deutschland
  • Ab und an über den FC Bayern oder Borussia Dortmund schreiben

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Quasi mit meiner Geburt. Mit drei Jahren habe ich selbst mit dem Fußballspielen angefangen, eine Leidenschaft, der ich bis heute nachgehe - auch wenn es mittlerweile nach jedem Spiel ein sehr schmerzhaftes Hobby ist. Auch sonst war für mich schon sehr früh klar, dass ich einmal Sportjournalist werden möchte.

🌟Meine liebsten Fußball-Momente:

Beruflich waren das sicherlich mein erster Reporter-Einsatz bei einem Bundesligaspiel des FC Bayern und tatsächlich meine dreiwöchige Begleitung der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der Heim-EM 2024 für ProSieben Sat.1.

Als Fan verbinde ich meine schönsten und auch schrecklichsten Momente wohl mit der launischen Diva vom Rhein - Fortuna Düsseldorf. Bei dem Aufstieg in die 2. Liga 2009 durfte ich live im Stadion dabei sein, ebenso wie beim epischen Bundesliga-Aufstieg 2012. Das waren wundervolle Momente, wohingegen mich seit eineinhalb Jahren Albträume von Bochum plagen.

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