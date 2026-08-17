Thomas Müller trifft per Freistoß! Vancouver Whitecaps in der MLS wieder auf Kurs

Beim 2:0-Sieg über Seattle Sounders in der Nacht von Sonntag auf Montag (4.30 Uhr deutscher Zeit) steuerte der ehemalige deutsche Nationalspieler einen Treffer bei.

Der 36 Jahre alte Müller traf im Nachbarschaftsduell per Freistoß in der 82. Minute zum 2:0-Endstand, nachdem Teamkollege Rayan Elloumi die Kanadier fünf Minuten zuvor in Führung gebracht hatte. Für die frühere Bayern-Ikone war es im 15. Saisoneinsatz das sechste Tor.

Nach zuletzt drei MLS-Spielen ohne Sieg übernahmen die Kanadier in der Western Conference damit wieder die Tabellenführung. Insgesamt war es für Vancouver der elfte Saisonsieg, auch im sogenannten Leagues Cup hatte man jüngst drei Niederlagen hinnehmen müssen.

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Auch Robert Lewandowski mit Chicago Fire in der MLS erfolgreich

Einen Sieg in der MLS feierte auch der Ex-Münchner Robert Lewandowski mit Chicago Fire. Der Torjäger ging beim 2:1 (2:0) gegen die Portland Timbers allerdings leer aus.

Lewandowski hat nach seinem Wechsel vom FC Barcelona bislang vier Spiele für Chicago absolviert und dabei zwei Treffer erzielt. Das Team von Gregg Berhalter verbesserte sich durch den zehnten Saisonsieg auf Rang drei der Eastern Conference.