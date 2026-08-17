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Thomas MüllerGetty Images
Christian Guinin

Thomas Müller trifft per Freistoß! Vancouver Whitecaps in der MLS wieder auf Kurs

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Thomas Müller
Seattle Sounders FC - Vancouver Whitecaps
Seattle Sounders FC
Vancouver Whitecaps

Die Vancouver Whitecaps haben auch dank Thomas Müller ihren Negativlauf in der MLS beendet.

Beim 2:0-Sieg über Seattle Sounders in der Nacht von Sonntag auf Montag (4.30 Uhr deutscher Zeit) steuerte der ehemalige deutsche Nationalspieler einen Treffer bei.

Der 36 Jahre alte Müller traf im Nachbarschaftsduell per Freistoß in der 82. Minute zum 2:0-Endstand, nachdem Teamkollege Rayan Elloumi die Kanadier fünf Minuten zuvor in Führung gebracht hatte. Für die frühere Bayern-Ikone war es im 15. Saisoneinsatz das sechste Tor.

Nach zuletzt drei MLS-Spielen ohne Sieg übernahmen die Kanadier in der Western Conference damit wieder die Tabellenführung. Insgesamt war es für Vancouver der elfte Saisonsieg, auch im sogenannten Leagues Cup hatte man jüngst drei Niederlagen hinnehmen müssen.

Robert LewandowskiGetty Images

Auch Robert Lewandowski mit Chicago Fire in der MLS erfolgreich

Einen Sieg in der MLS feierte auch der Ex-Münchner Robert Lewandowski mit Chicago Fire. Der Torjäger ging beim 2:1 (2:0) gegen die Portland Timbers allerdings leer aus.

Lewandowski hat nach seinem Wechsel vom FC Barcelona bislang vier Spiele für Chicago absolviert und dabei zwei Treffer erzielt. Das Team von Gregg Berhalter verbesserte sich durch den zehnten Saisonsieg auf Rang drei der Eastern Conference.

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Häufig gestellte Fragen

Am 11. Dezember 1973 wurde offiziell die Gründung der Vancouver Whitecaps verkündet.

Die Vancouver Whitecaps befinden sich im Besitz einer vierköpfigen Investorengruppe: Greg Kerfoot, Steve Luczo, Jeff Mallett und der ehemaligen NBA-Legende Steve Nash.

Der BC Place ist die Heimstätte von den Vancouver Whitecaps.

Das Stadion der Vancouver Whitecaps hat eine Gesamtkapazität von rund 54.500 Zuschauern. 

Den Titel im kanadischen Pokalwettbewerb konnte der Club insgesamt fünfmal gewinnen (2015, 2022, 2023, 2024 und 2025). In der Major League Soccer (MLS) warten die Whitecaps hingegen noch auf ihren ersten großen Triumph. Ihr bislang bedeutendster Erfolg war das Erreichen des MLS Cup Finals 2025, in dem sie sich jedoch Inter Miami geschlagen geben mussten. Historisch betrachtet blickt der Verein zudem auf Titel in der ehemaligen NASL (1979) sowie der USL First Division (2006, 2008) zurück.

Die Vancouver Whitecaps haben in ihrer Geschichte bisher eine bedeutende nationale Meisterschaft gewonnen, nämlich den Soccer Bowl der NASL im Jahr 1979, während sie in der MLS noch auf ihren ersten Meistertitel warten.

Mit insgesamt 301 Pflichtspielen ist der langjährige Mittelfeldakteur Russell Teibert der absolute Rekordspieler der Vancouver Whitecaps, bevor er im Jahr 2024 seine aktive Karriere beendete.

Der Top-Torjäger in der Geschichte der Vancouver Whitecaps ist Brian White.

Der absolute Top-Star im aktuellen Kader der Vancouver Whitecaps ist natürlich Thomas Müller. Das bekannteste Eigengewächs ist Alphonso Davies, der hier seine Karriere startete, bevor er nach München wechselte. Zu den prägenden Figuren zählen zudem der aktuelle Rekordtorschütze Brian White, der Schotte Kenny Miller sowie der ehemalige südkoreanische Nationalspieler Lee Young-pyo. 

Die Vancouver Whitecaps werden oft schlicht "The Caps" genannt.

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