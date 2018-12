Mit dem 2:1-Heimsieg über Sampdoria Genua am 19. Spieltag hat Rekordmeister Juventus Turin am Samstag einen historischen Rekord in der Serie A eingefahren.

Nach 19 Spielen hat der italienische Tabellenführer bereits 53 Punkte auf dem Konto - eine Marke, die zu diesem Zeitpunkt bisher kein anderer Verein erreicht hat.

Dabei hatte Juventus bei Atalanta Bergamo zuletzt mit einem 2:2 Federn gelassen und auch gegen Bergamo drohte der italienische Rekordmeister den Sieg in letzter Minute aus der Hand zu geben.

Cristiano Ronaldo hatte seine Farben in der zweiten Minute mit 1:0 in Führung gebracht. Den Gästen aus Genua gelang durch einen Handelfmeter der Ausgleich, ehe Ronaldo ebenfalls vom Punkt seinen zweiten Treffer folgen ließ.

53 - #Juventus have collected 53 points so far, a historical Serie A record after the first 19 match-days in the top italian league (20 teams). Stratospheric. #JuveSamp — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 29, 2018