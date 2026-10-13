Suspendiert! Ein Wunschspieler von Jürgen Klopp steht bei RB Leipzig am Scheideweg

In seiner Debüt-Saison nach seinem 18 Millionen Euro schweren Wechsel von der PSV Eindhoven gelangen ihm zwar bis Oktober immerhin drei Pflichtspieltreffer, seitdem aber kämpfte er mit Verletzungen und Formkrisen. Seit fast genau einem Jahr wartet er auf eine Torbeteiligung bei den Sachsen, seit drei Bundesligaspielen fehlte von ihm sogar gänzlich eine Spur.

Denn in den beiden Spielen vor und auch im ersten Spiel nach der XXL-Länderspielpause fehlte Bakayoko im Kader der Leipziger. Wie Trainer Martin Demichelis nun bestätigte, handelte es sich um eine Disziplinarmaßnahme.

"Er hat einen kleinen Fehler gemacht. Das bleibt aber unter uns. Wir haben miteinander gesprochen, er hat Sonntag normal trainiert. Ich habe schon wieder vergessen, was er gemacht hat. Die Sache ist geklärt", sagte der Argentinier vor dem Champions-League-Spiel gegen Bakayokos Ex-Klub am Dienstagabend.

Wird Johan Bakayoko bei RB Leipzig zum Transferflop?

Wie die Bild-Zeitung berichtet, sei Bakayoko schon mehrfach verspätet zu Pflichttterminen in Leipzig erschienen. Seine fußballerischen Qualitäten seien bei RB trotz des Stolperstarts unbestritten, dennoch sorge man sich um den fehlenden Fokus des Flügelspielers.

Ein weiteres Beispiel dafür lieferte Bakayoko demnach am Montag. Denn da fuhr er nicht mit seinem Dienstwagen, sondern mit seinem Privatwagen am Leipziger Trainingsgelände vor, durfte deshalb nicht im Innenhof des Trainingszentrums parken.

Dass sich der 23-Jährige aktuell an einem Tiefpunkt seiner in Eindhoven so verheißungsvoll gestarteten Karriere befindet, wurde auch kürzlich nochmal untermauert. Seit November 2024 wartet Bakayoko auf eine Nominierung für die belgische Nationalmannschaft. Auch nach der WM scheint er vorerst unter dem neuen Trainer Mark van Bommel keine Rolle zu spielen. Für die Spiele in der Nations League wurde er nicht nominiert.

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RB Leipzig: Steht Martin Demichelis schon auf der Abschussliste?

In Bakayokos disziplinarischer Abwesenheit rehabilitierte sich RB nach der Länderspielpause für den durchwachsenen Saisonstart und fegte mit 6:0 über Eintracht Frankfurt hinweg. Ein Kantersieg, der besonders dem angeblich schon angezählten Demichelis den Rücken stärkte.

Zuvor war darüber berichtet worden, dass es in Leipzig rund um die Personalie Demichelis schon rumore und der Name von Julian Nagelsmann vermehrt hinter den Kulissen falle. Das sei aber nie der Fall gewesen, stellte Klopp-Nachfolger Roger Schmidt kürzlich im Aktuellen Sportstudio des ZDF klar.

Für die Sachsen geht es nun am Dienstag darum, auch den völlig verkorksten CL-Start zu korrigieren. Zum Auftakt in die Ligaphase der Königsklasse kassierten die Leipziger eine 1:4-Abreibung bei Como.



