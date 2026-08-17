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Jonas Rütten

Supertalent des BVB vor dem Absprung? Samuele Inacio weckt offenbar Interesse

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S. Inacio
G. Konstantelias

Der BVB rüstet noch einmal kräftig auf. Nach Konstantinos Karetsas sollen auch Giannis Konstantelias und Joey Veerman kommen. Zieht es dafür ein Supertalent weg?

Wie das griechische Sportportal Gazzetta, das bereits am Sonntag die Reise von Konstantelias nach Dortmund zum Medizincheck enthüllt hatte, berichtet, wolle PAOK im Zuge des bevorstehenden Transfers Dortmunds Offensiv-Juwel Samuele Inacio ausleihen. Eine konkrete Bedingung für den Deal ist das aber nicht, laut Ruhr Nachrichten und Sky ist der Wechsel des 23-Jährigen schon unter Dach und Fach.

Inacio ist nach den starken Eindrücken in der vergangenen Saison und in der Vorbereitung ohnehin eigentlich fest beim BVB eingeplant und soll sich in Dortmund weiter zu einer tragenden Säule entwickeln. Womöglich aber könnte noch einmal Bewegung in die Angelegenheit kommen, sollten die Aussichten des 18 Jahre jungen Top-Talents auf Spielzeit nach den Transfers von Karetsas und Konstantelias schwinden.

Davon ist jedoch erstmal nicht auszugehen, schließlich hält man in Dortmund große Stücke auf den frisch gebackenen italienischen Nationalspieler, der am 3. Juni sein Debüt für die Squadra Azzurra gab. Inacio hinterließ in der Endphase der vergangenen Saison äußerst gute Eindrücke, als er an den letzten vier Spieltagen sogar in der Startelf der Schwarzgelben in der Bundesliga stand. Am vorletzten Spieltag erzielte er im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt sogar schon sein erstes Profitor.

Inacio löst beim BVB Begeisterung aus: "Eines der größten Talente weltweit"

Der Lohn folgte auf dem Fuß in Form einer vorzeitigen Vertragsverlängerung bis 2029. "Mit seinen Fähigkeiten und seinem Potenzial zählt Samu zu den größten Talenten seines Jahrgangs weltweit. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Hingabe und seiner Qualität zu einem außergewöhnlichen Spieler reifen kann", wurde Sport-Geschäftsführer Lars Ricken vor wenigen Monaten zitiert.

Angesichts solcher Lobeshymnen dürfte ein Inacio-Abschied nahezu ausgeschlossen sein. Wahrscheinlicher ist dahingehend, dass ein anderes BVB-Talent im Zuge des Deals mit PAOK wegen Konstantelias die Farben wechselt.

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BVB könnte PAOK bei Kostoglu entgegenkommen

Wie sport24.gr berichtet, befinde sich der griechische Traditionsklub in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem 17 Jahre jungen Christos Kostoglou, der anders als Inacio bislang noch nicht für die Dortmunder Profis aufgelaufen ist. Kostoglou hat beim BVB noch Vertrag bis 2027, allerdings seien die Schwarzgelben offenbar als Entgegenkommen wegen des bevorstehenden Wechsels von Konstantelias bereit, bei Kostoglou auf eine Ablöse zu verzichten.

Der zentrale Mittelfeldspieler kam über die Jugendabteilungen von Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach 2023 nach Dortmund. In der Dortmunder U19 ist er gesetzt. Vergangene Saison lief er hauptsächlich noch in der U17 auf und verbuchte 13 Torbeteiligungen in 13 Ligaspielen.

KostogluIMAGO


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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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