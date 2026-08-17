Supertalent des BVB vor dem Absprung? Samuele Inacio weckt offenbar Interesse

Wie das griechische Sportportal Gazzetta, das bereits am Sonntag die Reise von Konstantelias nach Dortmund zum Medizincheck enthüllt hatte, berichtet, wolle PAOK im Zuge des bevorstehenden Transfers Dortmunds Offensiv-Juwel Samuele Inacio ausleihen. Eine konkrete Bedingung für den Deal ist das aber nicht, laut Ruhr Nachrichten und Sky ist der Wechsel des 23-Jährigen schon unter Dach und Fach.

Inacio ist nach den starken Eindrücken in der vergangenen Saison und in der Vorbereitung ohnehin eigentlich fest beim BVB eingeplant und soll sich in Dortmund weiter zu einer tragenden Säule entwickeln. Womöglich aber könnte noch einmal Bewegung in die Angelegenheit kommen, sollten die Aussichten des 18 Jahre jungen Top-Talents auf Spielzeit nach den Transfers von Karetsas und Konstantelias schwinden.

Davon ist jedoch erstmal nicht auszugehen, schließlich hält man in Dortmund große Stücke auf den frisch gebackenen italienischen Nationalspieler, der am 3. Juni sein Debüt für die Squadra Azzurra gab. Inacio hinterließ in der Endphase der vergangenen Saison äußerst gute Eindrücke, als er an den letzten vier Spieltagen sogar in der Startelf der Schwarzgelben in der Bundesliga stand. Am vorletzten Spieltag erzielte er im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt sogar schon sein erstes Profitor.

Inacio löst beim BVB Begeisterung aus: "Eines der größten Talente weltweit"

Der Lohn folgte auf dem Fuß in Form einer vorzeitigen Vertragsverlängerung bis 2029. "Mit seinen Fähigkeiten und seinem Potenzial zählt Samu zu den größten Talenten seines Jahrgangs weltweit. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Hingabe und seiner Qualität zu einem außergewöhnlichen Spieler reifen kann", wurde Sport-Geschäftsführer Lars Ricken vor wenigen Monaten zitiert.

Angesichts solcher Lobeshymnen dürfte ein Inacio-Abschied nahezu ausgeschlossen sein. Wahrscheinlicher ist dahingehend, dass ein anderes BVB-Talent im Zuge des Deals mit PAOK wegen Konstantelias die Farben wechselt.

BVB könnte PAOK bei Kostoglu entgegenkommen

Wie sport24.gr berichtet, befinde sich der griechische Traditionsklub in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem 17 Jahre jungen Christos Kostoglou, der anders als Inacio bislang noch nicht für die Dortmunder Profis aufgelaufen ist. Kostoglou hat beim BVB noch Vertrag bis 2027, allerdings seien die Schwarzgelben offenbar als Entgegenkommen wegen des bevorstehenden Wechsels von Konstantelias bereit, bei Kostoglou auf eine Ablöse zu verzichten.

Der zentrale Mittelfeldspieler kam über die Jugendabteilungen von Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach 2023 nach Dortmund. In der Dortmunder U19 ist er gesetzt. Vergangene Saison lief er hauptsächlich noch in der U17 auf und verbuchte 13 Torbeteiligungen in 13 Ligaspielen.

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