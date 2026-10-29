"Stinkstiefel" Vinicius Junior am Pranger: Matthäus fordert knallhartes Durchgreifen von Mourinho

"Ich bin jetzt gespannt, was Real Madrid mit Vinicius Junior macht. Weil ohne ihn funktioniert Real besser", sagte Matthäus noch diplomatisch während einer Medienrunde vor dem Bundesligatopspiel zwischen dem FC Bayern und dem BVB am Samstagabend.

Dabei verwies der 65-Jährige auf Reals ansteigende Formkurve ohne den brasilianischen Offensiv-Star, der die letzten Pflichtspiele - darunter den 2:1-Sieg im Clasico gegen den FC Barcelona - aufgrund einer Sperre nach Tätlichkeit und Ausraster gegen Villarreal verpasst hatte.

"Das ist jetzt auch Mourinhos Arbeit. Ja, was mache ich jetzt mit Vinicius? Wir gewinnen in Barcelona nach zwei oder drei Jahren wieder mal einen Clasico. Wir performen ohne den Vinicius Junior, der ausgewechselt wurde, in Rom, wo sie dann auch 4:3 gewonnen haben", zählte Matthäus auf und legte dann erst so richtig los.

Warum steht Vinicius Junior in der Kritik?

"Er ist ein Störenfried. Er ist ein Stinkstiefel. Es ist so. Und er tut der Mannschaft nicht gut. Sein ganzes Bild nach außen. Deswegen war ich ja froh, dass er beim Ballon d'Or nicht bei den ersten 10 dabei ist", ätzte Matthäus über den 26-Jährigen, der sich aufgrund seiner ständigen Attitüden auf und neben dem Platz häufig heftiger Kritik stellen muss.

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Vielleicht auch wegen seines schwierigen Charakters, häufigen Schauspieleinlagen bei gleichzeitigem Hang zu Tätlichkeiten und Schiedsrichterbeleidigungen, wurde Vinicius 2024 nach einer großartigen Saison bei Real von Rodri knapp bei der Weltfußballer-Wahl auf Platz zwei verwiesen. Es folgte der größte Eklat in der Geschichte der prestigeträchtigen France-Football-Auszeichnung, weil Vinicius und auch Real die Veranstaltung anschließend boykottierten.

Bei der Wahl in diesem Jahr, bei der Harry Kane triumphierte, belegte Vinicius nach Platz 16 2025 nur Platz 17. "Das ist ja sowas, was Harry Kane ausgezeichnet hat oder auszeichnet: Dass er eben auch nach außen hin der ist, der im Endeffekt für alles Verständnis hat, der sich für alles Zeit nimmt, der ein Gentleman ist. Und das ist Vinicius Junior nicht."

Drohen Vinicius Junior bei Real Madrid Konsequenzen?

Generell habe der FC Bayern "so was Gottseidank nicht", auch der FC Barcelona werde von etwaigen Allüren verschont: "Real Madrid hat dieses Problem. Das Problem von Real Madrid heißt Vinicius Junior. Wenn der nicht dabei ist, funktioniert die Mannschaft: Disziplinierter, alle füreinander, miteinander. Mit ihm ist es ein Ego. Ein großes Ego, und seine ganze Körpersprache. Und das schadet der Mannschaft, schadet auch dem Verein."

Von den Verantwortlichen bei Real um Präsident Florentino Perez und Jose Mourinho forderte Matthäus daher ein knallhartes Durchgreifen in der Causa. "Ich hoffe für Real Madrid, dass irgendwann der Präsident da mal klare Worte über Vinicius Junior findet, dass er ihn dann entweder zurechtweist oder Mourinho ihn dann eben auf der Bank lässt. Wenn er gesperrt ist, kann er ihn nicht einsetzen, aber es kann ja auch mal ein gesunder Vinicius Junior auf der Bank sitzen, weil er meiner Meinung nach, aus der Entfernung, der Mannschaft schadet. Und dem Verein."

Zumindest bis einschließlich dem 7. November ist Vinicius Jr. in LaLiga noch gesperrt und verpasst die Spiele gegen Racing Santander und den FC Valencia. In der Champions League darf er jedoch ran. Dort stand er während seiner Sperre zweimal in der Startelf gegen die Roma (4:3) und gegen RB Leipzig (4:1). Am kommenden Mittwoch müssen die Königlichen bei AEK Athen antreten.