Stephanie Frappart wird die erste Schiedsrichterin der Ligue 1

Amiens gegen Straßburg klingt nicht wie eine außergewöhnliche Partie. Wäre da nicht die erste Schiedsrichterin der Ligue-1-Geschichte.

Am kommenden Sonntag wird in der erstmals eine weibliche Unparteiische ein Spiel leiten: Stephanie Frappart kommt in der Partie zwischen Amiens und Straßburg als Schiedsrichterin zum Einsatz.

Frappart ist bereits seit 2014 in der Ligue 2 als Schiedsrichterin tätig. Nun hat sie der französische Fußballverband erstmals für ein Erstligaspiel nominiert.

Ein Grund dafür ist die Frauen-Weltmeisterschaft, die in diesem Jahr in ausgetragen wird. Frappart soll sich auf dem höchstmöglichen Niveau auf ihre Einsätze bei der WM vorbereiten können.