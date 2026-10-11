"Stellt Euch vor, Ihr währt Ihr": Liverpool-Fans watschen Manchester City ab

Fans des FC Liverpool haben die Spieler von Manchester City mit einem gellenden Pfeifkonzert an der Anfield Road begrüßt. Auch später wurde jede Aktion eines Citys-Spielers von Pfiffen begleitet.

Als die beiden Mannschaften im Vorfeld des englischen Krachers den Rasen betraten, quittierte das die große Mehrheit der Anhänger im alt-ehrwürdigen Stadion an der Mersey mit lauten Unmutsbekundungen. Eine klare Reaktion auf den Schuldspruch der Skyblues wegen 114 Verstößen gegen die Finanzregeln der Premier League.

Der Auftritt in Liverpool war der erste seit der Verkündung des Urteils während der vergangenen Länderspielpause und es war mit großem Interesse erwartet worden, wie die Fans reagieren.

Neben besagten Pfiffen vor dem obligatorischen "You'll never walk alone" gab es auch einige Banner, die Citys Betrügereien in den Jahren 2013 bis 2018 thematisierten. So stand auf einem zum Beispiel: "All of your stars are fading away" ("Alle Eure Sterne verblassen"). Eine Anspielung auf die Sterne, die Teams für eine bestimmte Anzahl an Titeln bekommen. Das "your" war dabei in blau geschrieben.

Auf einem anderen Plakat hieß es: "No legacy is so rich as honesty" ("Kein Vermächtnis ist wertvoll wie Ehrlichkeit"). Zu lesen war außerdem: "Imagine being you", also: "Stellt Euch vor, Ihr währt Ihr".

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Deutlich weniger jugendfrei ging es vor dem Stadion zu. Videos zeigen eine emotionalisierte Stimmung beim Eintreffen der City Anhänger, die sich teils üble Gesten und Beleidigungen gefallen lassen mussten - diese aber durchaus auch erwiderten. Unter anderem skandierten hunderte Liverpool-Fans bei der Ankunft des Mannschaftsbusses immer wieder: "Ihr betrügerischen B*starde - Ihr wisst ganz genau, was Ihr seid".

Im Stadion versuchten die Gästefans, ihrer Mannschaft trotz der feindseligen Kulisse zu unterstützen. Keeper Gianluigi Donnarumma lächelte, während Superstürmer Erling Haaland demonstrativ in Richtung des City-Blocks applaudierte. Der norwegische Angreifer war vor zwei Tagen der erste City-Spieler, der sich zum Urteil gegen den Spitzenreiter der Premier League geäußert hatte. Er appellierte: "Wir müssen zusammenhalten. Wir müssen solidarisch bleiben und die Hoffnung bewahren. Ganz gleich, was im Leben passiert – man muss immer lächeln. Man muss positiv bleiben, nach vorne blicken, versuchen, Spiele zu gewinnen, den Augenblick genießen und Siege einfahren."

Und weiter gab der ehemalige Dortmund einen Einblick in seine Gefühlswelt: "Ich hänge sehr an diesem Ort. City bedeutet mir viel, das muss ich sagen. Die Fans liegen mir sehr am Herzen, denn ich bin selbst ein Fan. Ich empfinde genauso wie sie."

City hat fristgerecht Einspruch gegen das Urteil der unabhängigen Kommission eingelegt. Eine schnelle Entscheidung über das Strafmaß für den Spitzenverein erwartet angesichts dieser Gemengelage kaum jemand.