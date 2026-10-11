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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Falko Blöding

"Stellt Euch vor, Ihr währt Ihr": Liverpool-Fans watschen Manchester City ab

Premier League
Liverpool - Manchester City
Liverpool
Manchester City
E. Haaland

Der erste Auftritt ManCitys nach dem womöglich folgenschweren Urteil ist wenig überraschend zu einer Abrechnung der gegnerischen Fans geworden.

Fans des FC Liverpool haben die Spieler von Manchester City mit einem gellenden Pfeifkonzert an der Anfield Road begrüßt. Auch später wurde jede Aktion eines Citys-Spielers von Pfiffen begleitet.

Als die beiden Mannschaften im Vorfeld des englischen Krachers den Rasen betraten, quittierte das die große Mehrheit der Anhänger im alt-ehrwürdigen Stadion an der Mersey mit lauten Unmutsbekundungen. Eine klare Reaktion auf den Schuldspruch der Skyblues wegen 114 Verstößen gegen die Finanzregeln der Premier League.

Der Auftritt in Liverpool war der erste seit der Verkündung des Urteils während der vergangenen Länderspielpause und es war mit großem Interesse erwartet worden, wie die Fans reagieren.

Neben besagten Pfiffen vor dem obligatorischen "You'll never walk alone" gab es auch einige Banner, die Citys Betrügereien in den Jahren 2013 bis 2018 thematisierten. So stand auf einem zum Beispiel: "All of your stars are fading away" ("Alle Eure Sterne verblassen"). Eine Anspielung auf die Sterne, die Teams für eine bestimmte Anzahl an Titeln bekommen. Das "your" war dabei in blau geschrieben.

Auf einem anderen Plakat hieß es: "No legacy is so rich as honesty" ("Kein Vermächtnis ist wertvoll wie Ehrlichkeit"). Zu lesen war außerdem: "Imagine being you", also: "Stellt Euch vor, Ihr währt Ihr".

Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Deutlich weniger jugendfrei ging es vor dem Stadion zu. Videos zeigen eine emotionalisierte Stimmung beim Eintreffen der City Anhänger, die sich teils üble Gesten und Beleidigungen gefallen lassen mussten - diese aber durchaus auch erwiderten. Unter anderem skandierten hunderte Liverpool-Fans bei der Ankunft des Mannschaftsbusses immer wieder: "Ihr betrügerischen B*starde - Ihr wisst ganz genau, was Ihr seid".

Im Stadion versuchten die Gästefans, ihrer Mannschaft trotz der feindseligen Kulisse zu unterstützen. Keeper Gianluigi Donnarumma lächelte, während Superstürmer Erling Haaland demonstrativ in Richtung des City-Blocks applaudierte. Der norwegische Angreifer war vor zwei Tagen der erste City-Spieler, der sich zum Urteil gegen den Spitzenreiter der Premier League geäußert hatte. Er appellierte: "Wir müssen zusammenhalten. Wir müssen solidarisch bleiben und die Hoffnung bewahren. Ganz gleich, was im Leben passiert – man muss immer lächeln. Man muss positiv bleiben, nach vorne blicken, versuchen, Spiele zu gewinnen, den Augenblick genießen und Siege einfahren."

Und weiter gab der ehemalige Dortmund einen Einblick in seine Gefühlswelt: "Ich hänge sehr an diesem Ort. City bedeutet mir viel, das muss ich sagen. Die Fans liegen mir sehr am Herzen, denn ich bin selbst ein Fan. Ich empfinde genauso wie sie."

City hat fristgerecht Einspruch gegen das Urteil der unabhängigen Kommission eingelegt. Eine schnelle Entscheidung über das Strafmaß für den Spitzenverein erwartet angesichts dieser Gemengelage kaum jemand.

Häufig gestellte Fragen

Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.

Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.

Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.

Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.

Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.

Der Liverpool FC gehört mit 72 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.

Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.

Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub. 

Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.

Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.

Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.

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