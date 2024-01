"Stadionbetreiber hat die Spielstätte gesperrt": Bundesligaspiel abgesagt

In der Bundesliga gibt es den nächsten wetterbedingten Ausfall eines Spiels.

WAS IST PASSIERT? Wegen des extremen Wintereinbruchs mit Schnee und Eis ist das für Freitag (20.30 Uhr) angesetzte Kellerduell in der Bundesliga zwischen dem FSV Mainz 05 und Union Berlin abgesetzt worden. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) teilte am Donnerstag mit, dass der "Stadionbetreiber die Spielstätte gesperrt" habe.

WAS WURDE GESAGT? "Grund hierfür sind die starke Eisbildung auf den Unterrängen, insbesondere im Stehplatz-Bereich, sowie auf den Anreisewegen und die damit verbundenen Sicherheitsrisiken für die Zuschauerinnen und Zuschauer", hieß es in der Mitteilung der DFL. Ein neuer Termin soll "zeitnah" bekannt gegeben werden.

WIE GEHT ES WEITER? Die Berliner erreichte die Absage rechtzeitig vor der Abreise nach Mainz. Wie ein Klubsprecher mitteilte, werde nun das Trainingsprogramm angepasst und mit der Vorbereitung auf das Gastspiel bei Bayern München am kommenden Mittwoch (20.30 Uhr) begonnen.

Das ursprünglich Anfang Dezember angesetzte Duell beim Rekordmeister war ebenfalls wegen eines Wintereinbruchs verlegt worden.

DIE BILDER ZUR NEWS: