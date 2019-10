St. Pauli vs. Eintracht Frankfurt: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - die Übertragung des DFB-Pokals

Zweite Runde, DFB-Pokal: Der FC St. Pauli hat Eintracht Frankfurt zu Gast. Goal verrät, wo das Spiel in TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

2. gegen 1. Bundesliga, St. Pauli gegen - so lautet eines der 16 Spiele in der 2. Runde des DFB-Pokals. Anstoß ist am Mittwoch um 20.45 Uhr am Hamburger Millerntor.

Der ist im Duell mit dem Halbfinalisten der Euro-League-Saison 2018/19 natürlich klarer Außenseiter. Zuletzt musste die Mannschaft von Jos Luhukay zwei 0:1-Niederlagen in Folge hinnehmen. Aktuell befindet sich der Hamburger Klub im Mittelfeld der Tabelle und hinkt daher seinen Erwartungen hinterher. Im zog man durch ein 4:3 nach Elfmeterschießen gegen Lübeck in die nächste Runde ein.

Auf der Gegenseite musste Adi Hütter mit seiner Eintracht am Wochenende ohne Punkte auskommen. Beim 2:4 in Gladbach offenbarte man vor allen Dingen defensiv große Schwächen. Im DFB-Pokal kassierte man in Runde eins ebenfalls bereits drei Treffer gegen Waldhof Mannheim, setzte sich aber dann doch 5:3 durch.

St. Pauli vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals und verrät obendrein, wie beide Teams in die Partie gehen.

St. Pauli vs. Eintracht Frankfurt: Die Daten zum DFB-Pokalspiel

Duell St. Pauli vs. Eintracht Frankfurt Datum Mi., 30. Oktober 2019 | 20.45 Uhr Ort Millerntor, Hamburg ( ) Zuschauer 29.546 Plätze

St. Pauli vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV sehen - so geht's

St. Pauli vs. Eintracht Frankfurt, so lautet eine der Zweitrundenpartien im DFB-Pokalwettbewerb 2019/20. Es gibt gute Nachrichten, denn die Partie wird heute live im TV gezeigt / übertragen.

St. Pauli vs. Eintracht Frankfurt heute live im Pay-TV bei Sky sehen

Ihr wollt ein rassiges Duell zwischen dem Zweitligisten und dem Bundesliga-Klub sehen? Dann seid Ihr bei Sky genau an der richtigen Adresse. Wie schon seit vielen Jahren zeigt / überträgt Sky den DFB-Pokal im TV.

Der Pay-TV-Sender zeigt jedes Spiel des Wettbewerbs. St. Pauli vs. Eintracht Frankfurt läuft auf Sky Sport 4 und Sky Sport 4 HD in der Einzelübertragung und auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD zusätzlich in der Konferenzschaltung.

Um Sky nutzen zu können, braucht Ihr jedoch ein Abonnement. Dieses könnt Ihr über die Website des Senders abschließen, dort findet Ihr dann auch die verschiedenen Pakete, die Ihr buchen könnt.

St. Pauli vs. Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV sehen - geht das?

In diesem Jahr haben sich die ARD und auch Sport1 die Rechte am DFB-Pokal gesichert. Allerdings übertragen die Sender nur ausgewählte Spiele live im frei empfangbaren Fernsehen.

St. Pauli vs. Eintracht Frankfurt wird heute leider nicht live und in voller Länge im deutschen Fernsehen gezeigt / übertragen. Das liegt daran, dass das zeitgleiche Match zwischen Dortmund und Gladbach heute in der ARD kommt.

Um die vollen 90 Minuten zwischen den beiden Kontrahenten zu sehen, müsst Ihr also bei Sky bleiben.

St. Pauli vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM sehen

St. Pauli vs. Eintracht Frankfurt wird live im TV übertragen - das wissen wir. Die vollen 90 Minuten DFB-Pokal inklusive einer möglichen Verlängerung werden live im Stream gezeigt. Wir stellen Euch die beste Möglichkeit dafür vor.

Sky zeigt / überträgt den DFB-Pokal heute live, die Rechte liegen beim TV-Sender aus Unterföhring. Über die hauseigenen Streaming-Plattformen Sky Go und Sky Ticket präsentiert der Sender seine Bilder via LIVE-STREAM und somit auch das Spiel St. Pauli vs. Eintracht Frankfurt live und in voller Länge.

Jeder Sky-Kunde, der ein TV-Abo mit dem Sport-Paket bei Sky abgeschlossen hat, kann sich auf Sky Go einloggen und den LIVE-STREAM zu St. Pauli vs. Eintracht Frankfurt abrufen. Über diesen Link gelangt Ihr zur Startseite von Sky Go.

Die zweite Möglichkeit ist die etwas billigere Variante mit Sky Ticket. Hier erhaltet Ihr Zugriff auf sämtliche LIVE-STREAMS, allerdings nicht auf die TV-Sender auf Eurem Fernseher. Das Abonnement könnt Ihr tageweise oder für einen ganzen Monat abschließen. Mehr Informationen zu den verschiedenen Abos findet Ihr hier.

St. Pauli vs. Eintracht Frankfurt: DFB-Pokal im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt St. Pauli vs. Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal heute nicht live im TV bzw. im LIVE-STREAM anschauen? Dann haben wir hier die Lösung, wie Ihr dennoch nichts verpasst, was am Hamburger Millerntor geschieht.

Denn bei Goal gibt es einen LIVE-TICKER zu St. Pauli vs. Eintracht Frankfurt, mit dem Ihr ab Minute eins erfahrt, wenn sich beim DFB-Pokalmatch etwas tut. Nach einer ausführlichen Vorberichterstattung, welche gegen 20.15 Uhr beginnen wird, schildert Euch der zuständige Kollege detailliert das Spielgeschehen.

Das Angebot ist für Euch natürlich kostenlos. Klickt Euch über diesen Link direkt dorthin.

St. Pauli vs. Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen

Die Mannschaftsaufstellungen von St. Pauli und Eintracht Frankfurt werden gegen 19.45 Uhr bekanntgegeben. Dann findet Ihr sie an dieser Stelle.