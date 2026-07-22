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Tim Ursinus

Spende statt millionenschwerer Abfindung? So eist der DFB Jürgen Klopp wohl von Red Bull los

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Jürgen Klopp

Der DFB und Red Bull haben sich offenbar auf eine Spende geeinigt, um den Abgang von Jürgen Klopp zu kompensieren.

Es ist längst ein offenes Geheimnis, dass Jürgen Klopp die Nachfolge von Julian Nagelsmann als Bundestrainer antreten wird. Nun sind neue Details zur Einigung zwischen dem DFB und Red Bull ans Tageslicht gekommen.

Wie die Bild-Zeitung erfahren haben will, spendet der Verband einen noch nicht bestätigten Betrag an die Stiftung des Brauseherstellers "Wings for Life", um sich eine millionenschwere Ablöse für den 59-Jährigen zu sparen.

Klopp war ursprünglich noch bis 2029 vertraglich an Red Bull gebunden, für das er sich als "Head of Global Soccer" um die weltweit verstreuten Vereine des Unternehmens kümmerte. Am Rande des WM-Finals hatte der Erfolgscoach in seiner Funktion als Experte von MagentaTV von einer "großzügigen Einigung" zwischen DFB und RB gesprochen - dabei aber offen gelassen, was genau damit auf sich hat. Dabei dürfte es sich um die genannte Spende handeln.

Dem Bericht des Boulevardblatts zufolge seien mit den weiteren Werbepartnern Klopps und des Verbandes alle offenen Punkte besprochen. Nur noch die Vertragsunterschrift für eine Bindung an den DFB bis zur WM 2030 steht noch aus. Am vergangenen Sonntag hatte Klopp aber bereits angekündigt, dass "der Sache nichts mehr im Weg" stehen würde.

Die entsprechende Sitzung soll dem Vernehmen nach noch im Laufe dieser Woche in der Frankfurter DFB-Zentrale erfolgen, in der dann Klopp offiziell als neuer Bundestrainer vorgestellt werde. Ebenfalls offen ist, welches Gehalt Klopp beim DFB beziehen wird. Dahingehend war zuletzt von rund sieben Millionen Euro pro Jahr die Rede. Berichte, wonach Klopp als Bundestrainer Markenbotschafter von Red Bull bleibt, waren indes nicht zutreffend.

Jürgen Klopp sorgt wohl für Überraschung bei Co-Trainer

Darüber hinaus berichtet die Bild-Zeitung, dass Klopp neben seinen jahrelangen Wegbegleitern Peter Krawietz und Pepijn Lijnders auch den früheren Nationalspieler Sven Bender als Assistenten in seinem Trainerstab installieren werde. Beide kennen sich aus gemeinsamen Tagen beim BVB. Der 37-Jährige hatte unlängst seinen Vertrag beim Regionalligisten SpVgg Unterhaching nach zwei Jahren aufgelöst, nachdem er zuvor bei Borussia Dortmund bereits als Co-Trainer von Edin Terzic und Nuri Sahin tätig gewesen war.

Nach dem dritten blamablen Ausscheiden Deutschlands bei einer WM in Serie soll Klopp die deutsche Nationalmannschaft mit seinem Erfolgsrezept endlich wieder konstant zu alter Stärke führen. Den BVB hatte er unteranderem zweimal zur Meisterschaft und 2012 bis ins Finale der Champions League geführt. Den Henkelpott gewann er letztlich mit dem FC Liverpool 2019, ehe er den Reds 2024 den Rücken kehrte und sich aus dem aktiven Trainergeschäft zurückzog.

Jürgen KloppGetty Images

Jürgen Klopp: Alle Titel als Trainer im Überblick

Verein

Wettbewerb / Titel

Anzahl

Saison / Jahr

FC Liverpool

UEFA Champions League

1

2018/19


Premier League (Englischer Meister)

1

2019/20


FIFA-Klub-Weltmeisterschaft

1

2019


UEFA Super Cup

1

2019


FA Cup (Englischer Pokal)

1

2021/22


EFL Cup / Carabao Cup (Ligapokal)

2

2021/22, 2023/24


FA Community Shield (Supercup)

1

2022

Borussia Dortmund

Bundesliga (Deutscher Meister)

2

2010/11, 2011/12


DFB-Pokal

1

2011/12


DFB-/DFL-Supercup

2

2013, 2014


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Häufig gestellte Fragen

Jürgen Klopp wurde am 16. Juni 1967 in Stuttgart geboren.

Ja, Jahre bevor Jürgen Klopp als Trainer zur Legende wurde, war er selbst als Fußballer aktiv. Seine Laufbahn begann 1972 in der Jugend des SV Glatten.

Klopps Karriere im Herrenfußball begann 1986 beim TuS Ergenzingen. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 2001 stand er unter anderem beim 1. FC Pforzheim, den Amateuren von Eintracht Frankfurt, Viktoria Sindlingen, Rot-Weiss Frankfurt sowie – am längsten – beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Für die Mainzer spielte er von 1990 bis 2001.

Jürgen Klopp zählt zu den erfolgreichsten Trainern Deutschlands. Als Cheftrainer von Borussia Dortmund wurde er in den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12 Deutscher Meister. Zudem gewann er 2011/12 den DFB-Pokal sowie 2013 und 2014 den DFL-Supercup (heute: Franz Beckenbauer Supercup). Mit dem FC Liverpool sicherte er sich 2019/20 die englische Meisterschaft und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft. In seinem Trophäenschrank stehen außerdem zwei englische Ligapokale und ein FA Cup. Den Höhepunkt seiner Trainerkarriere markierte der Gewinn der UEFA Champions League mit Liverpool in der Saison 2018/19. Insgesamt kommt Klopp auf 13 Titel als Trainer.

Klopp hat die Champions League einmal in seiner Karriere gewonnen - 2018/19 mit dem FC Liverpool.

Im Laufe seiner Karriere hatte Klopp das Privileg, zahlreiche Superstars zu trainieren. Zu den bekanntesten zählen wohl Robert Lewandowski, Mats Hummels, Ilkay Gündogan, Mohamed Salah, Sadio Mane und Virgil van Dijk.

Laut mehreren Quellen (Forbes, IMDB) beläuft sich Klopps geschätztes Vermögen auf rund 50 Millionen Euro.

Jürgen Klopp ist Vater eines Sohnes namens Marc, der 1988 geboren wurde. Marc stammt aus Klopps erster Ehe und war selbst als Fußballer aktiv – unter anderem bei Borussia Dortmund II und Darmstadt 98.

Er ist seit 2005 mit Ulla Sandrock verheiratet. Zuvor war er mit Sabine Klopp liiert.

Für seine beiden äußerst erfolgreichen Spielzeiten mit dem FC Liverpool wurde Klopp 2019 und 2020 zum FIFA-Welttrainer des Jahres gekürt.

"Kloppo" ist der gebräuchlichste Spitzname des heutigen Global Head of Soccer bei Red Bull. Der Spitzname "The Normal One" wird deutlich seltener verwendet. Diesen Titel gab Klopp sich selbst bei seiner Vorstellung im Jahr 2015 beim FC Liverpool – als Anspielung auf Jose Mourinhos berühmtes "The Special One"-Interview –, um seine Bodenständigkeit und Authentizität zu unterstreichen.

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