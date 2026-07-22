Spende statt millionenschwerer Abfindung? So eist der DFB Jürgen Klopp wohl von Red Bull los

Es ist längst ein offenes Geheimnis, dass Jürgen Klopp die Nachfolge von Julian Nagelsmann als Bundestrainer antreten wird. Nun sind neue Details zur Einigung zwischen dem DFB und Red Bull ans Tageslicht gekommen.

Wie die Bild-Zeitung erfahren haben will, spendet der Verband einen noch nicht bestätigten Betrag an die Stiftung des Brauseherstellers "Wings for Life", um sich eine millionenschwere Ablöse für den 59-Jährigen zu sparen.

Klopp war ursprünglich noch bis 2029 vertraglich an Red Bull gebunden, für das er sich als "Head of Global Soccer" um die weltweit verstreuten Vereine des Unternehmens kümmerte. Am Rande des WM-Finals hatte der Erfolgscoach in seiner Funktion als Experte von MagentaTV von einer "großzügigen Einigung" zwischen DFB und RB gesprochen - dabei aber offen gelassen, was genau damit auf sich hat. Dabei dürfte es sich um die genannte Spende handeln.

Dem Bericht des Boulevardblatts zufolge seien mit den weiteren Werbepartnern Klopps und des Verbandes alle offenen Punkte besprochen. Nur noch die Vertragsunterschrift für eine Bindung an den DFB bis zur WM 2030 steht noch aus. Am vergangenen Sonntag hatte Klopp aber bereits angekündigt, dass "der Sache nichts mehr im Weg" stehen würde.

Die entsprechende Sitzung soll dem Vernehmen nach noch im Laufe dieser Woche in der Frankfurter DFB-Zentrale erfolgen, in der dann Klopp offiziell als neuer Bundestrainer vorgestellt werde. Ebenfalls offen ist, welches Gehalt Klopp beim DFB beziehen wird. Dahingehend war zuletzt von rund sieben Millionen Euro pro Jahr die Rede. Berichte, wonach Klopp als Bundestrainer Markenbotschafter von Red Bull bleibt, waren indes nicht zutreffend.

Jürgen Klopp sorgt wohl für Überraschung bei Co-Trainer

Darüber hinaus berichtet die Bild-Zeitung, dass Klopp neben seinen jahrelangen Wegbegleitern Peter Krawietz und Pepijn Lijnders auch den früheren Nationalspieler Sven Bender als Assistenten in seinem Trainerstab installieren werde. Beide kennen sich aus gemeinsamen Tagen beim BVB. Der 37-Jährige hatte unlängst seinen Vertrag beim Regionalligisten SpVgg Unterhaching nach zwei Jahren aufgelöst, nachdem er zuvor bei Borussia Dortmund bereits als Co-Trainer von Edin Terzic und Nuri Sahin tätig gewesen war.

Nach dem dritten blamablen Ausscheiden Deutschlands bei einer WM in Serie soll Klopp die deutsche Nationalmannschaft mit seinem Erfolgsrezept endlich wieder konstant zu alter Stärke führen. Den BVB hatte er unteranderem zweimal zur Meisterschaft und 2012 bis ins Finale der Champions League geführt. Den Henkelpott gewann er letztlich mit dem FC Liverpool 2019, ehe er den Reds 2024 den Rücken kehrte und sich aus dem aktiven Trainergeschäft zurückzog.

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Jürgen Klopp: Alle Titel als Trainer im Überblick

Verein Wettbewerb / Titel Anzahl Saison / Jahr FC Liverpool UEFA Champions League 1 2018/19

Premier League (Englischer Meister) 1 2019/20

FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 1 2019

UEFA Super Cup 1 2019

FA Cup (Englischer Pokal) 1 2021/22

EFL Cup / Carabao Cup (Ligapokal) 2 2021/22, 2023/24

FA Community Shield (Supercup) 1 2022 Borussia Dortmund Bundesliga (Deutscher Meister) 2 2010/11, 2011/12

DFB-Pokal 1 2011/12

DFB-/DFL-Supercup 2 2013, 2014



