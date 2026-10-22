Spektakuläre Wende? Weltmeister-Trainer macht offenbar doch langfristig weiter

Lionel Scaloni bleibt nun wohl doch langfristig argentinischer Nationaltrainer.

Wie der argentinische Journalist Cesar Luis Merlo berichtet, soll Scaloni, der die Albiceleste 2022 zum WM-Titel geführt hatte, seinen Ende Dezember auslaufenden Vertrag schon zeitnah bis 2030 verlängern. Eine mündliche Einigung darüber zwischen Verband und Coach bestehe bereits, heißt es.

Das kommt insofern überraschend, da Scaloni seine Zukunft nach dem verlorenen WM-Finale (0:1 n.V.) gegen Spanien im Juli noch offen gelassen hatte und seine Worte eher auf einen Rückzug nach Vertragsende schließen ließen: "Ich werde mit dem Verbandspräsidenten reden, ich weiß nicht, ob ich die Energie habe, es nochmal anzugehen", sagte der 48-Jährige auf der Pressekonferenz nach dem Endspiel.

Lionel Scaloni betreut Argentinien wohl auch bei den nächsten beiden großen Turnieren

Hätte Scaloni sein Amt mit Ende des aktuellen Vertrages niedergelegt, wären die beiden Mitte November anstehenden Testspiele gegen Uruguay und Costa Rica seine Abschiedsvorstellungen gewesen. So wird der Weltmeistertrainer die Auswahl seines Heimatlandes voraussichtlich auch noch bei der Copa America 2028 sowie der WM 2030 betreuen.

Künftig muss Scaloni dabei jedoch auf seinen größten Star verzichten, schließlich hat Lionel Messi seine Nationalmannschaftskarriere nach der WM im vergangenen Sommer beendet. Anfang Oktober beim 3:0-Testspielerfolg gegen Benin hatte der 39-Jährige sein Abschiedsspiel absolviert.

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Scaloni ist bereits sei Februar 2018 Nationaltrainer, führte Argentinien neben dem WM-Triumph 2022 auch schon zu zwei Copa-America-Titeln (2021 und 2024). Insgesamt stand er bis dato in 105 Partien der Albiceleste an der Seitenlinie, dabei gab es 81 Siege und nur zehn Niederlagen.