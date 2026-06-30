Spanien vs Österreich: WM-Vorschau 2026 – alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Los Angeles Stadium

Das Spiel Spanien gegen Österreich beginnt am 2. Juli 2026 um 15:00 Uhr EST und 20:00 Uhr GMT.

Weltmeister Spanien von 2010 trifft in der WM-Runde der letzten 32 auf Österreich

Der Weltmeister von 2010 geht als Favorit ins Rennen, während Österreich zum ersten Mal seit 1998 wieder bei einer WM antritt und erstmals in der modernen Ära die K.-o.-Runde erreichen will. Der Sieger trifft im Achtelfinale auf Portugal oder Kroatien.

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Wie Spanien und Österreich hierhergekommen sind

Die Spanier unter Luis de la Fuente erfüllen bisher die Erwartungen als Topfavorit. Sie haben noch kein Gegentor zugelassen und mit 4:0 gegen Saudi-Arabien sowie 1:0 gegen Uruguay gewonnen. Das 0:0 gegen den Außenseiter Kap Verde überraschte, könnte aber ein Zeichen für weitere Überraschungen bei diesem Turnier sein. Keiner der Titelträger von 2006, 2010 und 2014 (Italien, Spanien, Deutschland) hat seit dem Triumph ein K.o.-Spiel gewonnen. La Roja will diese Serie beenden.

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Österreich beendet ein 72-jähriges Warten

Österreichs Weg bis hierher war überraschend dramatisch. Am letzten Spieltag der Gruppe J erwartete jeder ein bedeutungsloses Spiel zwischen Österreich und Algerien. Es kam anders: Beide Teams spielten 3:3. Sasa Kalajdzic traf in der 94. Minute per Kopf zum Ausgleich, sonst wäre Österreich ausgeschieden. Ein 3:1 gegen Jordanien und eine 0:2-Niederlage gegen Argentinien zeigen, wie durchwachsen das Turnier für die ÖFB-Elf bisher verlief. Zum ersten Mal seit 1954 steht die Mannschaft wieder in der K.o.-Runde einer Weltmeisterschaft.

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Spanien setzt auf Barça-Einfluss, Teamgeist und Yamal

Barcelonas Trainer dosierten die Einsatzzeit des Teenagers Lamine Yamal. Gegen Kap Verde stand er 19 Minuten auf dem Platz, gegen Saudi-Arabien 45 Minuten und erzielte ein Tor, gegen Uruguay 76 Minuten. Der 23-jährige Flügelspieler von Athletic Bilbao, Nico Williams, fällt nach einer Verschlimmerung seiner Verletzung im Spiel gegen Uruguay aus, daher könnte Yamal von Beginn an spielen. Der Barcelona-Star ist einer von acht Spielern des FC Barcelona im 26-köpfigen spanischen Kader.

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Österreich setzt auf seine Routiniers

Alles läuft über Marcel Sabitzer, der gegen Argentinien sein 100. Länderspiel für Österreich bestritt. Der frühere RB-Leipzig-Regisseur ist das Herzstück von Ralf Rangnicks Team und bekommt Unterstützung von Marko Arnautovic, der bereits 134 Länderspiele absolviert hat.

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Voraussichtliche Aufstellungen

Spanien (4-3-3)

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Mikel Merino.

Österreich (4-2-3-1)

Patrick Pentz; Stefan Posch, Kevin Danso, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Patrick Wimmer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid; Marko Arnautovic.

Wichtige Statistiken & gefährliche Spieler

Real-Sociedad-Stammspieler Mikel Oyarzabal war direkt an drei der fünf Turniertore Spaniens beteiligt (2 Tore, 1 Vorlage) und war in seinen letzten 15 Startelfeinsätzen an 22 Toren beteiligt.

In fünf der letzten sechs Partien Österreichs fielen nach der Halbzeit mehr Tore als in der ersten Hälfte.

Österreich blieb in den vergangenen 12 WM-Spielen ohne Zu-Null-Sieg; die Serie begann 1982.

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Spaniens 26-köpfiger Kader

Torhüter: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona).

Verteidiger: Marcos Llorente (Atlético Madrid), Marc Pubill (Atlético Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric García (Barcelona), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Mittelfeld: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Fabián Ruiz (Paris St-Germain), Alex Baena (Atlético Madrid).

Stürmer: Yeremy Pino (Crystal Palace), Victor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Borja Iglesias (Celta Vigo).

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Österreichs 26-köpfiger Kader

Torhüter: Patrick Pentz (Brøndby), Alexander Schlager (RB Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzeň).

Verteidiger: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Freiburg), Philipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Mainz), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia).

Mittelfeldspieler: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern München), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schopf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (Wolfsburg).

Stürmer: Marko Arnautović (Roter Stern Belgrad), Michael Gregoritsch (Augsburg), Saša Kalajdzic (LASK).

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Team-News & Aufstellungen

Luis de la Fuente hat noch keine Startelf genannt. Für Spanien liegen vor diesem Spiel keine Verletzungen oder Sperren vor. Wir ergänzen die letzten Infos kurz vor dem Anpfiff, sobald das Bild klarer ist.

Auch Ralf Rangnick hat die Startelf Österreichs noch nicht bestätigt; derzeit liegen keine Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor. Wir melden weitere Teamnews, sobald sie eintrudeln.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Spanien geht mit drei Siegen und zwei Unentschieden aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Zuletzt gewann die Mannschaft 1:0 gegen Uruguay in der WM-Gruppenphase; Alex Baena erzielte das entscheidende Tor. Zuvor besiegte Spanien Saudi-Arabien 4:0. In diesen fünf Partien erzielte Spanien neun Tore und kassierte zwei Gegentreffer, blieb zweimal ohne Gegentor und zeigte Konstanz in beiden Spielhälften.

Bilanz der direkten Begegnungen

Das letzte Duell beider Teams war ein Testspiel im November 2009, das Spanien in Österreich 5:1 gewann. Zuvor hatte Spanien Österreich im September 2001 in einem WM-Qualifikationsspiel auf heimischem Boden 4:0 besiegt. Das einzige Unentschieden der drei dokumentierten Begegnungen datiert vom Oktober 2000, als beide Teams in Wien 1:1 spielten. Insgesamt gewann Spanien zweimal, spielte einmal remis und erzielte dabei zehn Tore, während Österreich drei Treffer erzielte.

Tabelle

Spanien belegte in Gruppe H den ersten Platz, während sich Österreich aus Gruppe J als Zweiter qualifizierte.