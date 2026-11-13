Spanien gegen England in der UEFA Nations League A: Vorschau und alles Wissenswerte

Spanien gegen England: Vorschau auf das Spiel in der UEFA Nations League

UEFA Nations League A - Spielwoche 6 15. Nov. 2026 - 14:45 Riyadh Air Metropolitano

Spanien empfängt England am 15. November im Riyadh Air Metropolitano in Madrid zum letzten Spieltag der Gruppe 3 in Liga A der UEFA Nations League. Weltmeister Spanien hat seinen Platz im Viertelfinale bereits sicher, während England ein Ergebnis braucht, um seine Position in der Gruppe zu festigen. Anstoß ist um 15.45 Uhr EST und 19.45 Uhr GMT.

Weltmeister unter Luis Enrique in Bestform

Spanien hat seine letzten fünf Pflichtspiele allesamt gewonnen. Der WM-Triumph im Sommer, besiegelt durch einen 1:0-Sieg gegen Argentinien im Finale, gab den Ton für eine Gruppenphase vor, in der die Mannschaft von Luis de la Fuente keinen einzigen Punkt abgegeben hat. Spanien spielte bislang fehlerlos, zeigte sich vor dem Tor eiskalt und war klar überlegen. Dabei kann das Team auf einen breit besetzten Kader zurückgreifen. Die jüngsten, eher unerwarteten Torschützen waren Alex Baena und Marc Pubill.

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England ist im Aufwind

Auch England reist mit Rückenwind nach Madrid: In der Nations League gelangen zuletzt zwei Siege in Folge gegen Tschechien, darunter ein 7:0-Kantersieg gegen Kroatien. Die Mannschaft von Thomas Tuchel hat während der gesamten Gruppenphase viele Tore erzielt, muss gegen den amtierenden Weltmeister aber defensiv stabiler stehen. Das Hinspiel im Wembley verlor England mit 2:3. Dabei verschoss der neue Ballon-d’Or-Gewinner Harry Kane ungewöhnlicherweise einen Elfmeter. Für Spanien trafen an jenem Tag Yamal, Baena und Mikel Oyarzabal.

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Wichtige Statistiken und Verletzungsnews

Lamine Yamal und Mikel Oyarzabal hatten mit einer Erkrankung zu kämpfen, sollten für diese Partie aber beide wieder zur Mannschaft stoßen.

Real-Madrid-Superstar Jude Bellingham war in seinen letzten 13 Einsätzen für England direkt an 14 Toren beteiligt (acht Tore, sechs Vorlagen).

In vier der letzten sechs Spiele Spaniens sah jeweils ein Spieler des Gegners die Rote Karte.

Personal und Kader