Spanien vs. Färöer-Inseln: TV, LIVE-STREAM, TICKER, Aufstellungen - die EM-Qualifikation heute live sehen

Spanien ist gegen die Färöer-Inseln haushoher Favorit. Goal verrät, wie Ihr die vollen 90 Minuten live in TV und LIVE-STREAM anschauen könnt.

Haushoher Favorit gegen krassen Außenseiter, so lässt sich das EM-Qualispiel zwischen und den Färöer-Inseln am besten zusammenfassen. Am Sonntagabend um 20.45 Uhr treffen beide Nationen aufeinander.

In Gruppe F sind die Spanier mit 15 Punkten auf Tabellenplatz eins, dahinter tummeln sich dann , und Rumänien und kämpfen um Platz zwei. Auf der Gegenseite stehen die Färöer-Inseln noch ohne Punkt da, zumindest drei Treffer gelangen dem Inselstaat schon.

Spanien vs. Färöer-Inseln heute live in TV und LIVE-STREAM sehen? Goal verrät, wie das funktioniert. Außerdem: Die Mannschaftsaufstellungen, sobald offiziell.

Spanien vs. Färöer-Inseln heute live: Die Daten zum Spiel der EM-Qualifikation

Duell Spanien vs. Färöer-Inseln Datum So., 8. September 2019 | 20.45 Uhr Ort El Molinon, Gijon (Spanien) Zuschauer 30.000 Plätze

Spanien vs. Färöer-Inseln: Die EM-Qualifikation heute live im TV sehen - geht das?

Die spanische Nationalmannschaft trifft auf die "Kleinen" von den Färöer-Inseln und ist natürlich der haushohe Favorit. Leider ist das deutsche Fernsehen nicht vor Ort, wenn in Gijon die Kugel ins Rollen gebracht wird. Spanien vs. Färöer wird nicht live im TV gezeigt.

Es gibt jedoch eine Möglichkeit, das Spiel dennoch live zu verfolgen. DAZN zeigt / überträgt Spanien gegen Färöer-Inseln nämlich im LIVE-STREAM. Wie genau das funktioniert, das erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Spanien vs. Färöer-Inseln: Das EM-Quali-Spiel heute Abend im LIVE-STREAM schauen - wie funktioniert das?

Das Streaming-Portal DAZN hat sich die Rechte an fast allen Qualifikationsspielen der EM gesichert, an Spanien vs. Färöer-Inseln also auch. Am Sonntagabend (8. September) werden die vollen 90 Minuten exklusiv beim Streamingdienst übertragen.

Ab circa 20.30 Uhr ist der Sender live dabei, wenn Spanien vorhat, einen Pflichtsieg einzutüten. Das Allerbeste: Die vollen 90 Minuten laufen bei Euch kostenlos im LIVE-STREAM, weil DAZN Euch einen Gratismonat gewährt. Dennoch müsst Ihr registriert sein.

Die Voraussetzung, um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, ist also ein Abonnement bei DAZN . Das könnt Ihr einen Monat lang kostenlos testen und dann entscheiden, ob Ihr es für 11,99 Euro monatlich weiterführen wollt. Solltet Ihr Euch für die einjährige Dauerkarte entscheiden, zahlt Ihr einmalig 119,99 Euro.

Mit dem Abo steht Euch dann das komplette Programm von DAZN zur Verfügung, das nicht nur die EM-Quali und Spanien beinhaltet, sondern auch Live-Spiele aus , der und sogar der Bundesliga .

Loggt Euch dafür einfach über die DAZN-App ein (die gibt es kostenlos im Google Play Store und im App Store ) oder spielt die LIVE-STREAMS auf Eurem Smart-TV oder mithilfe der Playstation auf herkömmlichen TV-Geräten ab.

Spanien vs. Färöer-Inseln heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Chance, die Spanier heute live im TV und im LIVE-STREAM zaubern zu sehen? Dann könnt Ihr dennoch mit dem Ergebnis-TICKER von Goal live miterleben, wie sich die Furia Roja gegen den Underdog schlägt.

Hier erfahrt Ihr in Top-Geschwindigkeit, sollte sich auf dem Platz in Gijon etwas tun. Ihr verpasst damit kein Tor, keinen Assist, keine Karte und keinen Wechsel. Auf geht's!

Spanien vs. Färöer-Inseln heute live: Die Aufstellungen

Die Mannschaftsaufstellungen gibt es um 19.45 Uhr an genau dieser Stelle.

