Späte Absage nach dem Final-Frust: Weltmeister kritisiert Nagelsmanns Nominierungs-Ablauf

Für Matthias Ginter endete die Saison im Mai 2026 mit zwei großen sportlichen Enttäuschungen. Kurz nach der Niederlage im Europa-League-Finale erfuhr der Verteidiger des SC Freiburg und Weltmeister von 2014 von seiner Nicht-Nominierung für die WM 2026. Im kicker blickt Ginter auf diese Phase zurück – und äußert deutliche Kritik am damaligen Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Matthias Ginter hat sich in einem ausführlichen Interview mit dem kicker zu seiner Nicht-Berücksichtigung für die Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika geäußert. Der Innenverteidiger spricht dabei über die wohl härtesten Stunden seiner Profikarriere und hinterfragt die Kommunikation von Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann deutlich.

Im Mai musste der Freiburger innerhalb kürzester Zeit zwei gravierende Rückschläge hinnehmen. Am Mittwochabend verlor er mit dem Sport-Club das erste Europapokal-Endspiel der Vereinsgeschichte in Istanbul mit 0:3 gegen Aston Villa. Nur einen halben Tag später folgte die finale Absage für die WM.

"Es war so ein Doppelpack": Was Ginter enttäuscht hat

"Es war so ein Doppelpack. Ich glaube, zwölf, dreizehn Stunden später kam noch die Nachricht mit der WM, dass ich nicht dabei bin", sagte er dem kicker: "Es waren keine zwei einzelnen Enttäuschungen, sondern eine große. Das war natürlich mit das Bitterste in der Karriere. So ein Doppelschlag am Ende einer sehr, sehr besonderen Saison."

Seine Nicht-Nominierung für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko traf Ginter nach seinen konstanten Leistungen in der Bundesliga hart. Bereits kurz nach der Entscheidunghatte sich Ginter beim Fan-Empfang in Freiburg enttäuscht gezeigt und betont: "Mehr hätte ich nicht machen können."

Bei dieser Veranstaltung war Julian Nagelsmann von den Freiburger Fans für die Ausbootung des Abwehrspielers lautstark ausgepfiffen worden.

Wann informierte Ex-Bundestrainer Nagelsmann Matthias Ginter?

Im kicker-Interview untermauerte Ginter nun seine Kritik an Nagelsmann, insbesondere hinsichtlich dessen generellen Umgangs mit ihm. "Über die Art und Weise, wie das generell drei Jahre lang abgelaufen ist, will ich nicht sprechen", erklärte der 32-Jährige, der 2014 in Brasilien ohne Einsatz Weltmeister wurde, vielsagend. Konkret bemängelte Ginter den Ablauf vor der Bekanntgabe des Kaders: "Der Zeitpunkt war eigentlich anders geplant, gerade auch mit den ganzen vorher veröffentlichten Leaks, aber ich wurde erst am Donnerstag, dem Tag der Nominierung, informiert."

Das ganze Ausmaß dieser doppelten Enttäuschung habe er ohnehin erst mit einer gewissen Verzögerung realisiert, erklärte Ginter: "Erst mit dem Eröffnungsspiel der WM ist es mir dann so richtig bewusst geworden – und weil es ein Paket war, kam dann auch die Enttäuschung ber das verlorene Finale wieder."