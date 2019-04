FC Southampton vs. FC Liverpool: LIVE-STREAM, TV, LIVE-TICKER, Aufstellungen - hier erfahrt Ihr alles zum Premier-League-Match

Der FC Liverpool reist zum Auswärtsspiel beim FC Southampton. Erfahrt hier, wie Ihr das Premier-League-Spiel im TV und LIVE-STREAM empfangen könnt.

Im Titelrennen um die Premier-League-Krone braucht der jeden Punkt, beim muss deshalb ein Auswärtssieg her. Anpfiff ist heute am Freitag um 21:00 Uhr im St. Mary's Stadium.

Nach 19 Jahren könnte sich der FC Liverpool erstmals wieder zum Champion von krönen. Im Titelzweikampf mit sollten deshalb keine Punkte liegen gelassen werden. Liverpools nächste Station ist der FC Southampton, der jedoch im Abstiegskampf jeden Zähler mitnehmen will.

Ein Sieg für das Team von Trainer Jürgen Klopp könnte Manchester City erst einmal wieder auf Abstand halten. Drei Punkte für den FC Southampton wären gleichbedeutend mit einem großen Schritt weg von den Abstiegsplätzen.

Wie Ihr das Spiel FC Southampton gegen FC Liverpool im LIVE-STREAM empfangen könnt, und ob es im TV übertragen wird, lest Ihr in diesem Artikel. Sobald feststeht, welche Startelf Jürgen Klopp auf's Feld schickt, erfahrt Ihr es hier ebenfalls.

FC Southampton vs. FC Liverpool: Die Daten zum Premier-League-Spiel

Duell FC Southampton - FC Liverpool Datum Fr., 05. April 2019 | 21:00 Uhr Ort St. Mary's Stadium, Southampton Zuschauer Kapazität von 32.505 Plätzen

FC Liverpool beim FC Southampton heute live im TV: Wird das Match übertragen?

Die Spiele der englischen Premier League werden im deutschsprachigen Raum nicht live im TV gezeigt. Weder das Free-TV noch das Pay-TV verfügt über Rechte, die englische Höchstklasse zu zeigen.

Trotzdem gibt es eine Möglichkeit, die Partie live zu verfolgen. Voraussetzung dafür ist lediglich, einen Account beim Internet-Streaming-Dienst DAZN zu besitzen.

Wir erklären Euch, wie Ihr an einen solchen Account gelangt.

FC Southampton vs. FC Liverpool heute im LIVE-STREAM: So seht Ihr das Spiel

Der Streaming-Anbieter DAZN zeigt sämtliche Top-Spiele der englischen Premier League. An jedem Wochenende könnt Ihr hier ausgewählte Partien aus England live oder re-live in gesamter Länge verfolgen, so auch FC Southampton gegen FC Liverpool.

Um den LIVE-STREAM zu sehen, benötigt Ihr einen Zugang zu DAZN. Ein Abo hierfür kostet 9,99 Euro, die Gebühr entfällt jedoch im ersten Monat, in dem das Angebot gratis ist. Sollte das Abo gekündigt werden wollen, ist das jederzeit monatlich machbar.

Sobald Ihr Euren Account bei DAZN angelegt habt, könnt Ihr auf das komplette Programm des Streaming-Anbieters zugreifen. Das beinhaltet nicht nur Spiele der Premier League, sondern auch , und und wird von Kommentatoren und Experten begleitet.

Der LIVE-STREAM von Southampton gegen Liverpool startet um 20:45 Uhr, wenn Moderator Christoph Stadtler, Kommentator Marco Hagemann und Experte Sebastian Kneißl Euch 15 Minuten vor Anpfiff mit Vorberichten auf die Partie einstimmen.

Egal ob Ihr auf dem Smart-TV, dem PC, MacBook, Laptop, Tablet oder Smartphone zusehen wollt, überall könnt Ihr live auf das Spiel zugreifen. Die DAZN-App kann kostenfrei im Google-Play-Store oder Apple-Store geladen werden. Sogar herkömmliche TVs können via Amazon-Fire-TV-Stick oder Playstation eine Übertragung möglich machen.

FC Southampton vs. FC Liverpool: DAZN zeigt die Highlights des Spiels

Solltet Ihr am Freitagabend ab 21:00 Uhr nicht live beim Spiel dabei sein können, habt Ihr auf DAZN trotzdem die Möglichkeit, die schönsten Szenen des Spiels zu sehen.

DAZN zeigt die Highlights des Spiels bereits kurz nach Abpfiff. Voraussetzung hierfür ist lediglich das DAZN-Abo für 9,99 Euro im Monat. Die Kosten könnt Ihr auf verschiedene Arten bezahlen.

Erfahrt hier, wie das aktuelle Programm von DAZN aussieht.

FC Southampton gegen FC Liverpool: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Solltet Ihr keinen Zugang zu einem LIVE-STREAM haben, wollt das Spiel aber dennoch live verfolgen, bleibt Ihr mit dem LIVE-TICKER auf dem Laufenden.

Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal begleitet Euch frühzeitig vor Anpfiff und versorgt Euch mit den aktuellsten Infos. Hier bekommt Ihr die Aufstellungen, aktuelle Zahlen und jede wichtige Szene an die Hand.

FC Southampton - FC Liverpool: Das ist Jürgen Klopps Aufstellung

Sobald die Startelf von Liverpools Trainer Jürgen Klopp und Southampton-Coach Ralph Hasenhüttl feststehen, erfahrt Ihr sie hier.

Klickt dafür rund eine Stunde vor Anpfiff noch mal rein. Dann wisst Ihr, ob die LFC-Stars Virgil van Dijk und Sadio Mane gegen ihren Ex-Klub ran dürfen.

FC Southampton - FC Liverpool: Die bisherigen Aufeinandertreffen

Auf der Insel trafen die beiden Trainer Klopp und Hasenhüttl noch nicht aufeinander. Vor über sechs Jahren kämpften beide jedoch im um's Weiterkommen. Klopps bezwang damals Hasenhüttls VfR Aalen mit 4:1.

Das Duell Southampton gegen Liverpool gab es bereits 39 Mal, bei dem 19 Siege für die "Reds" aus Liverpool und zehn Siege für die "Saints" zu Buche stehen.

Wer Spiel Nummer 40 für sich entscheidet, seht Ihr heute ab 20:45 Uhr auf DAZN.