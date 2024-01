Nachfolger von Jamal Musiala gesucht: Bei der Wahl zum Nationalspieler des Jahres gibt es eine große Überraschung.

WAS IST PASSIERT? Emre Can ist Nationalspieler des Jahres 2023. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mitteilte, wurde der Kapitän von Borussia Dortmund trotz eher durchwachsener Leistungen in einer Abstimmung des Fan Club Nationalmannschaft "mit großer Mehrheit" zum Nachfolger von Jamal Musiala gewählt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zwei reichweitenstarke Nutzer hatten zuvor in den Sozialen Medien zur Wahl Cans aufgerufen. Er erhielt 64,6 Prozent der rund 50.000 abgegebenen Stimmen.

Nachdem der Aufruf über die Sozialen Medien erfolgte, zog er in der Abstimmung dennoch schnell am bis dahin führenden BVB-Mannschaftskollegen Niclas Füllkrug vorbei. Füllkrug (11,7 Prozent) landete am Ende auf Platz zwei, Vorjahressieger Musiala wurde Dritter (9,4).

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Im vergangenen Jahr absolvierte Can, der am Tag der Bekanntmachung des Wahlergebnisses seinen 30. Geburtstag feierte, lediglich sechs von elf Länderspielen. Dabei trat er nicht groß in Erscheinung.