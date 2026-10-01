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Jürgen Klopp DFB-Teamgetty

"So weit wie möglich vorne": Jürgen Klopp hat klare Pläne mit DFB-Star

UEFA Nations League A
Deutschland - Serbien
Deutschland
Serbien
N. Woltemade

Jürgen Klopp war von Nick Woltemade vor allem: überrascht. "Er ist größer, als ich dachte, um ehrlich zu sein", sagte der Bundestrainer über den Nationalstürmer und schmunzelte. Aber Probleme? "Es gibt andere Probleme im Leben" als jene Schwierigkeiten, die Woltemade in den vergangenen Monaten hatte, meinte Klopp.

Das verkorkste Jahr in Newcastle, der Fehlschuss im Elfmeterschießen beim WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay, dann die "Flucht" zu Juventus Turin und dort sofort Kritik in den Medien: Woltemade blickt auf unangenehme Zeiten zurück. Unter Klopp soll wieder Ruhe und Stabilität einkehren.

Auf der Insel habe Woltemade "am Ende praktisch jede Position gespielt", sagte Klopp, "wir haben nicht vor, ihn auf vielen verschiedenen Positionen einzusetzen. Wir denken, das so weit wie möglich vorne zu tun." Da sieht sich auch der 24-Jährige (zwölf Länderspiele, vier Tore) selbst - und nicht tief im Mittelfeld wie bei den Magpies.

Kein Wunder also, dass Woltemade "einen total fröhlichen" Eindruck mache, wie Klopp ausführte: "Er ist happy - und wir sind total froh, dass er da ist." Bisher habe er den Angreifer "nur aus dem Fernsehen" gekannt, wie viele Spieler auch ihn, "das ist jetzt anders. Und das ist gut."

Wen er da kennengelernt hat? "Wir haben all seine Fähigkeiten gesehen. Er kann kicken, richtig gut." Angesichts der Größe sei das erstaunlich, weshalb Klopp Woltemade gesagt habe: "Junge, du müsstest jede Woche jeden damit überraschen, dass du mit den Füßen so gut Fußball spielen kannst."

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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