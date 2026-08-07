Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
FC Internazionale v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport
Book Inter Milan Tickets

Übersetzt von

So kauft man Tickets für Inter Mailand 2026/27: Serie-A-Preise, Spielplan und mehr

SHOPPING
Tickets
Italien Serie A
Inter Mailand

So kannst du dir Tickets sichern, um die mächtigen Nerazzurri in dieser Saison live in Aktion zu sehen

Inter Mailand geht als amtierender Meister der Serie A in die Saison 2026/27, nachdem der Klub in Cristian Chivus erster kompletter Spielzeit als Cheftrainer den 21. Scudetto und die Coppa Italia geholt hat. Ein Besuch im San Siro (Stadio Giuseppe Meazza), das mit dem Stadtrivalen AC Mailand geteilt wird, bleibt eines der unverzichtbaren Erlebnisse im Fußball. GOAL hat alles, was ihr über den Kauf von Inter-Mailand-Tickets in dieser Saison wissen müsst.

Inter-Mailand-Tickets buchen Jetzt kaufen

Kompletter Spielplan von Inter Mailand in der Serie A 2026/27

Datum & UhrzeitSpielSpielortWettbewerbTickets
22.-23. Aug. 2026Inter gegen MonzaSan Siro (Heim)Serie ATickets
29.-30. Aug. 2026Cagliari gegen InterUnipol Domus (Auswärts)Serie ATickets
5.-6. Sep. 2026Inter gegen NapoliSan Siro (Heim)Serie ATickets
12.-13. Sep. 2026Inter gegen UdineseSan Siro (Heim)Serie ATickets
19.-20. Sep. 2026Roma gegen InterStadio Olimpico (Auswärts)Serie ATickets
10.-11. Okt. 2026Inter gegen ParmaSan Siro (Heim)Serie ATickets
17.-18. Okt. 2026Bologna gegen InterStadio Renato Dall'Ara (Auswärts)Serie ATickets
24.-25. Okt. 2026Inter gegen FiorentinaSan Siro (Heim)Serie ATickets
Mi., 28. Okt. 2026Venezia gegen InterStadio Pier Luigi Penzo (Auswärts)Serie ATickets
31. Okt.-1. Nov. 2026Milan gegen Inter (Derby della Madonnina, Hinspiel)San Siro (Auswärts, Heimspiel des AC Mailand)Serie ATickets
7.-8. Nov. 2026Inter gegen ComoSan Siro (Heim)Serie ATickets
22. Nov. 2026Atalanta gegen InterGewiss Stadium (Auswärts)Serie ATickets
29. Nov. 2026Inter gegen GenoaSan Siro (Heim)Serie ATickets
6. Dez. 2026Frosinone gegen InterStadio Benito Stirpe (Auswärts)Serie ATickets
13. Dez. 2026Inter gegen TorinoSan Siro (Heim)Serie ATickets
19.-20. Dez. 2026Lecce gegen InterStadio Via del Mare (Auswärts)Serie ATickets
2.-3. Jan. 2027Inter gegen SassuoloSan Siro (Heim)Serie ATickets
Mi., 6. Jan. 2027Lazio gegen InterStadio Olimpico (Auswärts)Serie ATickets
9.-10. Jan. 2027Inter gegen Juventus (Derby d'Italia, Hinspiel)San Siro (Heim)Serie ATickets
16.-17. Jan. 2027Parma gegen InterStadio Ennio Tardini (Auswärts)Serie ATickets
23.-24. Jan. 2027Inter gegen VeneziaSan Siro (Heim)Serie ATickets
30.-31. Jan. 2027Napoli gegen InterStadio Diego Armando Maradona (Auswärts)Serie ATickets
6.-7. Feb. 2027Inter gegen CagliariSan Siro (Heim)Serie ATickets
13.-14. Feb. 2027Inter gegen Milan (Derby della Madonnina, Rückspiel)San Siro (Heim)Serie ATickets
20.-21. Feb. 2027Fiorentina gegen InterStadio Artemio Franchi (Auswärts)Serie ATickets
27.-28. Feb. 2027Inter gegen AtalantaSan Siro (Heim)Serie ATickets
6.-7. Mär. 2027Udinese gegen InterBluenergy Stadium (Auswärts)Serie ATickets
13.-14. Mär. 2027Torino gegen InterStadio Olimpico Grande Torino (Auswärts)Serie ATickets
20.-21. Mär. 2027Inter gegen FrosinoneSan Siro (Heim)Serie ATickets
3.-4. Apr. 2027Genoa gegen InterStadio Luigi Ferraris (Auswärts)Serie ATickets
10.-11. Apr. 2027Inter gegen RomaSan Siro (Heim)Serie ATickets
17.-18. Apr. 2027Monza gegen InterU-Power Stadium (Auswärts)Serie ATickets
24.-25. Apr. 2027Inter gegen BolognaSan Siro (Heim)Serie ATickets
1.-2. Mai 2027Como gegen InterStadio Giuseppe Sinigaglia (Auswärts)Serie ATickets
8.-9. Mai 2027Inter gegen LecceSan Siro (Heim)Serie ATickets
15.-16. Mai 2027Juventus gegen Inter (Derby d'Italia, Rückspiel)Allianz Stadium (Auswärts)Serie ATickets
22.-23. Mai 2027Inter gegen LazioSan Siro (Heim)Serie ATickets
29.-30. Mai 2027Sassuolo gegen InterMapei Stadium (Auswärts)Serie ATickets

So kauft ihr Inter-Mailand-Tickets

  • Kauft über das offizielle Ticketportal des Klubs und prüft es regelmäßig auf Verkaufstermine und Verfügbarkeit.
  • Die größte Nachfrage gibt es für das Derby della Madonnina (gegen AC Mailand) und das Derby d'Italia (gegen Juventus), die über die offiziellen Kanäle in der Regel schnell ausverkauft sind.
  • Wenn offizielle Tickets ausverkauft sind oder ihr kurzfristig ein bestimmtes Spiel besuchen wollt, sind Zweitmarktplätze wie StubHub der richtige Weg, um euch ein Ticket zu sichern.

Inter-Mailand-Tickets buchen Jetzt kaufen

Wie viel kosten Inter-Mailand-Tickets?

  • Oberrang des Stadions: ab 15 €
  • Zweiter Rang: ab etwa 40 €
  • Premiumplätze näher am Spielfeld: 75 € bis 200 €
  • Zweitmarkt über StubHub: ab 24 € aufwärts
Die Preise schwanken je nach Gegner und Sitzplatzlage, deshalb solltet ihr für die aktuellste Verfügbarkeit das offizielle Portal des Klubs prüfen. Für Spiele, die über die offiziellen Kanäle bereits ausverkauft sind, ist StubHub ein unkomplizierter Weg, um Sitzplätze in allen Bereichen des San Siro zu vergleichen und sich ein Ticket zu sichern.

Hospitality-Pakete von Inter Mailand

  • Sports Pub: lockere, vom Pub inspirierte Sitzplätze im ersten Ring der Orange-Tribüne mit einer lebhaften Pre-Match-Lounge.
  • Sky Lounge Orange: Eck-Lounge mit Ledersitzen, TV-Monitoren, Blick auf das gesamte Spielfeld und Buffet.
  • Executive Club: Plätze auf der Tribuna Executive mit Zugang zu einer gehobenen Lounge.
  • Pitchside Experience: Premium-Ledersitze an der Seitenlinie mit Lounge-Zugang, gehobener Verpflegung und einem VIP-Willkommenspaket.

Inter-Mailand-Tickets buchen Jetzt kaufen

Was ist von Inter Mailand 2026/27 zu erwarten?

Inter geht als amtierender Meister in die neue Saison, nachdem Cristian Chivu in seiner ersten kompletten Spielzeit den 21. Scudetto und die Coppa Italia geholt hatte. Er hatte nach der deutlichen Niederlage des Klubs im Champions-League-Finale gegen PSG im Mai 2025 die Nachfolge von Simone Inzaghi angetreten. Chivus Inter beendete die Saison mit neun Punkten Vorsprung vor Napoli, erzielte 82 Tore in 35 Spielen, die beste Ausbeute des Klubs seit 75 Jahren, wobei Lautaro Martinez und Marcus Thuram die ersten beiden Plätze in der Torschützenliste der Serie A belegten.

Klub Freundschaftsspiele
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
Inter Mailand crest
Inter Mailand
INT

Die Saison verbindet die Titelverteidigung im Scudetto mit der Rückkehr in die Champions League sowie zwei Mailand-Derbys und zwei Derby-d'Italia-Duellen gegen Juventus. Vor allem das zweite davon, auswärts im Mai im Allianz Stadium, könnte sich noch als titelentscheidend erweisen.

Geschichte des San Siro

Das San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) wurde 1926 eröffnet und ist mit einer Sitzplatzkapazität von 80.018 weiterhin das größte Stadion Italiens. Es ist die gemeinsame Heimstätte von Inter Mailand und AC Mailand, die dort das Derby della Madonnina austragen, und war Schauplatz von Spielen bei FIFA-Weltmeisterschaften (1934 und 1990), der Europameisterschaft 1980 sowie von vier Endspielen im Europapokal der Landesmeister beziehungsweise in der Champions League (1965, 1970, 2001 und 2016). Das Stadion war im Februar außerdem Gastgeber der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 und untermauerte damit seinen Status als eine der traditionsreichsten Sportstätten der Welt.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen