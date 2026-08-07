Inter Mailand geht als amtierender Meister der Serie A in die Saison 2026/27, nachdem der Klub in Cristian Chivus erster kompletter Spielzeit als Cheftrainer den 21. Scudetto und die Coppa Italia geholt hat. Ein Besuch im San Siro (Stadio Giuseppe Meazza), das mit dem Stadtrivalen AC Mailand geteilt wird, bleibt eines der unverzichtbaren Erlebnisse im Fußball. GOAL hat alles, was ihr über den Kauf von Inter-Mailand-Tickets in dieser Saison wissen müsst.

Kompletter Spielplan von Inter Mailand in der Serie A 2026/27

Datum & Uhrzeit Spiel Spielort Wettbewerb Tickets 22.-23. Aug. 2026 Inter gegen Monza San Siro (Heim) Serie A Tickets 29.-30. Aug. 2026 Cagliari gegen Inter Unipol Domus (Auswärts) Serie A Tickets 5.-6. Sep. 2026 Inter gegen Napoli San Siro (Heim) Serie A Tickets 12.-13. Sep. 2026 Inter gegen Udinese San Siro (Heim) Serie A Tickets 19.-20. Sep. 2026 Roma gegen Inter Stadio Olimpico (Auswärts) Serie A Tickets 10.-11. Okt. 2026 Inter gegen Parma San Siro (Heim) Serie A Tickets 17.-18. Okt. 2026 Bologna gegen Inter Stadio Renato Dall'Ara (Auswärts) Serie A Tickets 24.-25. Okt. 2026 Inter gegen Fiorentina San Siro (Heim) Serie A Tickets Mi., 28. Okt. 2026 Venezia gegen Inter Stadio Pier Luigi Penzo (Auswärts) Serie A Tickets 31. Okt.-1. Nov. 2026 Milan gegen Inter (Derby della Madonnina, Hinspiel) San Siro (Auswärts, Heimspiel des AC Mailand) Serie A Tickets 7.-8. Nov. 2026 Inter gegen Como San Siro (Heim) Serie A Tickets 22. Nov. 2026 Atalanta gegen Inter Gewiss Stadium (Auswärts) Serie A Tickets 29. Nov. 2026 Inter gegen Genoa San Siro (Heim) Serie A Tickets 6. Dez. 2026 Frosinone gegen Inter Stadio Benito Stirpe (Auswärts) Serie A Tickets 13. Dez. 2026 Inter gegen Torino San Siro (Heim) Serie A Tickets 19.-20. Dez. 2026 Lecce gegen Inter Stadio Via del Mare (Auswärts) Serie A Tickets 2.-3. Jan. 2027 Inter gegen Sassuolo San Siro (Heim) Serie A Tickets Mi., 6. Jan. 2027 Lazio gegen Inter Stadio Olimpico (Auswärts) Serie A Tickets 9.-10. Jan. 2027 Inter gegen Juventus (Derby d'Italia, Hinspiel) San Siro (Heim) Serie A Tickets 16.-17. Jan. 2027 Parma gegen Inter Stadio Ennio Tardini (Auswärts) Serie A Tickets 23.-24. Jan. 2027 Inter gegen Venezia San Siro (Heim) Serie A Tickets 30.-31. Jan. 2027 Napoli gegen Inter Stadio Diego Armando Maradona (Auswärts) Serie A Tickets 6.-7. Feb. 2027 Inter gegen Cagliari San Siro (Heim) Serie A Tickets 13.-14. Feb. 2027 Inter gegen Milan (Derby della Madonnina, Rückspiel) San Siro (Heim) Serie A Tickets 20.-21. Feb. 2027 Fiorentina gegen Inter Stadio Artemio Franchi (Auswärts) Serie A Tickets 27.-28. Feb. 2027 Inter gegen Atalanta San Siro (Heim) Serie A Tickets 6.-7. Mär. 2027 Udinese gegen Inter Bluenergy Stadium (Auswärts) Serie A Tickets 13.-14. Mär. 2027 Torino gegen Inter Stadio Olimpico Grande Torino (Auswärts) Serie A Tickets 20.-21. Mär. 2027 Inter gegen Frosinone San Siro (Heim) Serie A Tickets 3.-4. Apr. 2027 Genoa gegen Inter Stadio Luigi Ferraris (Auswärts) Serie A Tickets 10.-11. Apr. 2027 Inter gegen Roma San Siro (Heim) Serie A Tickets 17.-18. Apr. 2027 Monza gegen Inter U-Power Stadium (Auswärts) Serie A Tickets 24.-25. Apr. 2027 Inter gegen Bologna San Siro (Heim) Serie A Tickets 1.-2. Mai 2027 Como gegen Inter Stadio Giuseppe Sinigaglia (Auswärts) Serie A Tickets 8.-9. Mai 2027 Inter gegen Lecce San Siro (Heim) Serie A Tickets 15.-16. Mai 2027 Juventus gegen Inter (Derby d'Italia, Rückspiel) Allianz Stadium (Auswärts) Serie A Tickets 22.-23. Mai 2027 Inter gegen Lazio San Siro (Heim) Serie A Tickets 29.-30. Mai 2027 Sassuolo gegen Inter Mapei Stadium (Auswärts) Serie A Tickets

So kauft ihr Inter-Mailand-Tickets

Kauft über das offizielle Ticketportal des Klubs und prüft es regelmäßig auf Verkaufstermine und Verfügbarkeit.

Die größte Nachfrage gibt es für das Derby della Madonnina (gegen AC Mailand) und das Derby d'Italia (gegen Juventus), die über die offiziellen Kanäle in der Regel schnell ausverkauft sind.

Wenn offizielle Tickets ausverkauft sind oder ihr kurzfristig ein bestimmtes Spiel besuchen wollt, sind Zweitmarktplätze wie StubHub der richtige Weg, um euch ein Ticket zu sichern.

Wie viel kosten Inter-Mailand-Tickets?

Oberrang des Stadions: ab 15 €

ab 15 € Zweiter Rang: ab etwa 40 €

ab etwa 40 € Premiumplätze näher am Spielfeld: 75 € bis 200 €

75 € bis 200 € Zweitmarkt über StubHub: ab 24 € aufwärts

Hospitality-Pakete von Inter Mailand

Sports Pub: lockere, vom Pub inspirierte Sitzplätze im ersten Ring der Orange-Tribüne mit einer lebhaften Pre-Match-Lounge.

Sky Lounge Orange: Eck-Lounge mit Ledersitzen, TV-Monitoren, Blick auf das gesamte Spielfeld und Buffet.

Executive Club: Plätze auf der Tribuna Executive mit Zugang zu einer gehobenen Lounge.

Pitchside Experience: Premium-Ledersitze an der Seitenlinie mit Lounge-Zugang, gehobener Verpflegung und einem VIP-Willkommenspaket.

Die Preise schwanken je nach Gegner und Sitzplatzlage, deshalb solltet ihr für die aktuellste Verfügbarkeit das offizielle Portal des Klubs prüfen. Für Spiele, die über die offiziellen Kanäle bereits ausverkauft sind, ist StubHub ein unkomplizierter Weg, um Sitzplätze in allen Bereichen des San Siro zu vergleichen und sich ein Ticket zu sichern.

Was ist von Inter Mailand 2026/27 zu erwarten?

Inter geht als amtierender Meister in die neue Saison, nachdem Cristian Chivu in seiner ersten kompletten Spielzeit den 21. Scudetto und die Coppa Italia geholt hatte. Er hatte nach der deutlichen Niederlage des Klubs im Champions-League-Finale gegen PSG im Mai 2025 die Nachfolge von Simone Inzaghi angetreten. Chivus Inter beendete die Saison mit neun Punkten Vorsprung vor Napoli, erzielte 82 Tore in 35 Spielen, die beste Ausbeute des Klubs seit 75 Jahren, wobei Lautaro Martinez und Marcus Thuram die ersten beiden Plätze in der Torschützenliste der Serie A belegten.

Die Saison verbindet die Titelverteidigung im Scudetto mit der Rückkehr in die Champions League sowie zwei Mailand-Derbys und zwei Derby-d'Italia-Duellen gegen Juventus. Vor allem das zweite davon, auswärts im Mai im Allianz Stadium, könnte sich noch als titelentscheidend erweisen.

Geschichte des San Siro

Das San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) wurde 1926 eröffnet und ist mit einer Sitzplatzkapazität von 80.018 weiterhin das größte Stadion Italiens. Es ist die gemeinsame Heimstätte von Inter Mailand und AC Mailand, die dort das Derby della Madonnina austragen, und war Schauplatz von Spielen bei FIFA-Weltmeisterschaften (1934 und 1990), der Europameisterschaft 1980 sowie von vier Endspielen im Europapokal der Landesmeister beziehungsweise in der Champions League (1965, 1970, 2001 und 2016). Das Stadion war im Februar außerdem Gastgeber der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 und untermauerte damit seinen Status als eine der traditionsreichsten Sportstätten der Welt.