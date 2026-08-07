Inter Mailand geht als amtierender Meister der Serie A in die Saison 2026/27, nachdem der Klub in Cristian Chivus erster kompletter Spielzeit als Cheftrainer den 21. Scudetto und die Coppa Italia geholt hat. Ein Besuch im San Siro (Stadio Giuseppe Meazza), das mit dem Stadtrivalen AC Mailand geteilt wird, bleibt eines der unverzichtbaren Erlebnisse im Fußball. GOAL hat alles, was ihr über den Kauf von Inter-Mailand-Tickets in dieser Saison wissen müsst.
Kompletter Spielplan von Inter Mailand in der Serie A 2026/27
|Datum & Uhrzeit
|Spiel
|Spielort
|Wettbewerb
|Tickets
|22.-23. Aug. 2026
|Inter gegen Monza
|San Siro (Heim)
|Serie A
|Tickets
|29.-30. Aug. 2026
|Cagliari gegen Inter
|Unipol Domus (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|5.-6. Sep. 2026
|Inter gegen Napoli
|San Siro (Heim)
|Serie A
|Tickets
|12.-13. Sep. 2026
|Inter gegen Udinese
|San Siro (Heim)
|Serie A
|Tickets
|19.-20. Sep. 2026
|Roma gegen Inter
|Stadio Olimpico (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|10.-11. Okt. 2026
|Inter gegen Parma
|San Siro (Heim)
|Serie A
|Tickets
|17.-18. Okt. 2026
|Bologna gegen Inter
|Stadio Renato Dall'Ara (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|24.-25. Okt. 2026
|Inter gegen Fiorentina
|San Siro (Heim)
|Serie A
|Tickets
|Mi., 28. Okt. 2026
|Venezia gegen Inter
|Stadio Pier Luigi Penzo (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|31. Okt.-1. Nov. 2026
|Milan gegen Inter (Derby della Madonnina, Hinspiel)
|San Siro (Auswärts, Heimspiel des AC Mailand)
|Serie A
|Tickets
|7.-8. Nov. 2026
|Inter gegen Como
|San Siro (Heim)
|Serie A
|Tickets
|22. Nov. 2026
|Atalanta gegen Inter
|Gewiss Stadium (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|29. Nov. 2026
|Inter gegen Genoa
|San Siro (Heim)
|Serie A
|Tickets
|6. Dez. 2026
|Frosinone gegen Inter
|Stadio Benito Stirpe (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|13. Dez. 2026
|Inter gegen Torino
|San Siro (Heim)
|Serie A
|Tickets
|19.-20. Dez. 2026
|Lecce gegen Inter
|Stadio Via del Mare (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|2.-3. Jan. 2027
|Inter gegen Sassuolo
|San Siro (Heim)
|Serie A
|Tickets
|Mi., 6. Jan. 2027
|Lazio gegen Inter
|Stadio Olimpico (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|9.-10. Jan. 2027
|Inter gegen Juventus (Derby d'Italia, Hinspiel)
|San Siro (Heim)
|Serie A
|Tickets
|16.-17. Jan. 2027
|Parma gegen Inter
|Stadio Ennio Tardini (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|23.-24. Jan. 2027
|Inter gegen Venezia
|San Siro (Heim)
|Serie A
|Tickets
|30.-31. Jan. 2027
|Napoli gegen Inter
|Stadio Diego Armando Maradona (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|6.-7. Feb. 2027
|Inter gegen Cagliari
|San Siro (Heim)
|Serie A
|Tickets
|13.-14. Feb. 2027
|Inter gegen Milan (Derby della Madonnina, Rückspiel)
|San Siro (Heim)
|Serie A
|Tickets
|20.-21. Feb. 2027
|Fiorentina gegen Inter
|Stadio Artemio Franchi (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|27.-28. Feb. 2027
|Inter gegen Atalanta
|San Siro (Heim)
|Serie A
|Tickets
|6.-7. Mär. 2027
|Udinese gegen Inter
|Bluenergy Stadium (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|13.-14. Mär. 2027
|Torino gegen Inter
|Stadio Olimpico Grande Torino (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|20.-21. Mär. 2027
|Inter gegen Frosinone
|San Siro (Heim)
|Serie A
|Tickets
|3.-4. Apr. 2027
|Genoa gegen Inter
|Stadio Luigi Ferraris (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|10.-11. Apr. 2027
|Inter gegen Roma
|San Siro (Heim)
|Serie A
|Tickets
|17.-18. Apr. 2027
|Monza gegen Inter
|U-Power Stadium (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|24.-25. Apr. 2027
|Inter gegen Bologna
|San Siro (Heim)
|Serie A
|Tickets
|1.-2. Mai 2027
|Como gegen Inter
|Stadio Giuseppe Sinigaglia (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|8.-9. Mai 2027
|Inter gegen Lecce
|San Siro (Heim)
|Serie A
|Tickets
|15.-16. Mai 2027
|Juventus gegen Inter (Derby d'Italia, Rückspiel)
|Allianz Stadium (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|22.-23. Mai 2027
|Inter gegen Lazio
|San Siro (Heim)
|Serie A
|Tickets
|29.-30. Mai 2027
|Sassuolo gegen Inter
|Mapei Stadium (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
So kauft ihr Inter-Mailand-Tickets
- Kauft über das offizielle Ticketportal des Klubs und prüft es regelmäßig auf Verkaufstermine und Verfügbarkeit.
- Die größte Nachfrage gibt es für das Derby della Madonnina (gegen AC Mailand) und das Derby d'Italia (gegen Juventus), die über die offiziellen Kanäle in der Regel schnell ausverkauft sind.
- Wenn offizielle Tickets ausverkauft sind oder ihr kurzfristig ein bestimmtes Spiel besuchen wollt, sind Zweitmarktplätze wie StubHub der richtige Weg, um euch ein Ticket zu sichern.
Wie viel kosten Inter-Mailand-Tickets?
- Oberrang des Stadions: ab 15 €
- Zweiter Rang: ab etwa 40 €
- Premiumplätze näher am Spielfeld: 75 € bis 200 €
- Zweitmarkt über StubHub: ab 24 € aufwärts
Hospitality-Pakete von Inter Mailand
- Sports Pub: lockere, vom Pub inspirierte Sitzplätze im ersten Ring der Orange-Tribüne mit einer lebhaften Pre-Match-Lounge.
- Sky Lounge Orange: Eck-Lounge mit Ledersitzen, TV-Monitoren, Blick auf das gesamte Spielfeld und Buffet.
- Executive Club: Plätze auf der Tribuna Executive mit Zugang zu einer gehobenen Lounge.
- Pitchside Experience: Premium-Ledersitze an der Seitenlinie mit Lounge-Zugang, gehobener Verpflegung und einem VIP-Willkommenspaket.
Was ist von Inter Mailand 2026/27 zu erwarten?
Inter geht als amtierender Meister in die neue Saison, nachdem Cristian Chivu in seiner ersten kompletten Spielzeit den 21. Scudetto und die Coppa Italia geholt hatte. Er hatte nach der deutlichen Niederlage des Klubs im Champions-League-Finale gegen PSG im Mai 2025 die Nachfolge von Simone Inzaghi angetreten. Chivus Inter beendete die Saison mit neun Punkten Vorsprung vor Napoli, erzielte 82 Tore in 35 Spielen, die beste Ausbeute des Klubs seit 75 Jahren, wobei Lautaro Martinez und Marcus Thuram die ersten beiden Plätze in der Torschützenliste der Serie A belegten.
Die Saison verbindet die Titelverteidigung im Scudetto mit der Rückkehr in die Champions League sowie zwei Mailand-Derbys und zwei Derby-d'Italia-Duellen gegen Juventus. Vor allem das zweite davon, auswärts im Mai im Allianz Stadium, könnte sich noch als titelentscheidend erweisen.
Geschichte des San Siro
Das San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) wurde 1926 eröffnet und ist mit einer Sitzplatzkapazität von 80.018 weiterhin das größte Stadion Italiens. Es ist die gemeinsame Heimstätte von Inter Mailand und AC Mailand, die dort das Derby della Madonnina austragen, und war Schauplatz von Spielen bei FIFA-Weltmeisterschaften (1934 und 1990), der Europameisterschaft 1980 sowie von vier Endspielen im Europapokal der Landesmeister beziehungsweise in der Champions League (1965, 1970, 2001 und 2016). Das Stadion war im Februar außerdem Gastgeber der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 und untermauerte damit seinen Status als eine der traditionsreichsten Sportstätten der Welt.