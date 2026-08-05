Atlético Madrid geht als eines der faszinierendsten Teams im spanischen Fußball in die LaLiga-EA-Sports-Saison 2026/27. Diego Simeone startet im Riyadh Air Metropolitano in seine 16. Saison als Trainer, nachdem er die Rojiblancos in der vergangenen Spielzeit erneut auf einen Champions-League-Platz geführt hat. Der diesjährige Kalender hält zudem das Madrider Derby gegen Real Madrid, ein Heimspiel gegen Barcelona und eine komplette Europapokalsaison bereit, auf die man sich freuen kann.

Mit bereits mehr als 60.000 Dauerkarteninhabern für 2026/27 und schnell vergriffenen freien Verkaufsphasen für die größten Spiele kann es schwierig sein, an Tickets zu kommen, wenn man nicht weiß, wo man suchen muss.

GOAL hat die Vorarbeit für euch erledigt. Nachfolgend findet ihr den vollständigen Überblick darüber, wann Atlético Madrid spielt, wo Tickets erhältlich sind, wie viel sie kosten und alles andere, was ihr für eure Reise ins Metropolitano wissen müsst.

Wann spielt Atlético Madrid?

Datum & Uhrzeit Spiel Ort Tickets Mittwoch, 19. August 2026, 21:00 Uhr MEZ (bestätigt) Atletico Madrid vs Malaga CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets Sonntag, 23. August 2026, 17:00 Uhr MEZ (bestätigt) Atlético Madrid vs Villarreal CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 15.-16. September 2026 (genauer Tag noch offen) Atlético Madrid vs Osasuna Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 19.-20. September 2026 (genauer Tag noch offen) Atlético Madrid vs Real Madrid (Derbi Madrileno) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 24.-25. Oktober 2026 (genauer Tag noch offen) Atlético Madrid vs RC Deportivo Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 7.-8. November 2026 (genauer Tag noch offen) Atletico Madrid vs FC Barcelona Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 5.-6. Dezember 2026 (genauer Tag noch offen) Atletico Madrid vs Real Betis Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 12.-13. Dezember 2026 (genauer Tag noch offen) Atlético Madrid vs Valencia CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 9.-10. Januar 2027 (genauer Tag noch offen) Atlético Madrid vs Real Racing Club (Letztes Spiel der ersten Saisonhälfte) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 16.-17. Januar 2027 (genauer Tag noch offen) Atlético Madrid vs Real Sociedad Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 30.-31. Januar 2027 (genauer Tag noch offen) Atlético Madrid vs RCD Espanyol Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 20.-21. Februar 2027 (genauer Tag noch offen) Atlético Madrid vs Elche CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 6.-7. März 2027 (genauer Tag noch offen) Atlético Madrid vs Celta Vigo Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 20.-21. März 2027 (genauer Tag noch offen) Atlético Madrid vs Getafe CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 10.-11. April 2027 (genauer Tag noch offen) Atlético Madrid vs Levante UD Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 17.-18. April 2027 (genauer Tag noch offen) Atlético Madrid vs Sevilla FC Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 1.-2. Mai 2027 (genauer Tag noch offen) Atlético Madrid vs Deportivo Alavés Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 15.-16. Mai 2027 (genauer Tag noch offen) Atlético Madrid vs Rayo Vallecano Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets 22.-23. Mai 2027 (genauer Tag noch offen) Atletico Madrid vs Athletic Club Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets

Wo kann man Tickets für Atlético Madrid kaufen?

Der direkteste Weg zu Tickets für Atlético Madrid führt über das offizielle Portal des Klubs, wo Mitglieder ein bevorzugtes Vorverkaufsfenster erhalten, bevor der freie Verkauf für die Öffentlichkeit beginnt. Atléticos Socios-Mitgliedschaftsmodell ist zugänglicher als das mancher LaLiga-Konkurrenten, und eine Mitgliedschaft kann Rabatte sowie früheren Zugang zu Plätzen für die größten Spiele ermöglichen.

Allerdings ist der offizielle freie Verkauf für besonders gefragte Partien wie das Madrider Derby, den Besuch von Barcelona oder ein mögliches Champions-League-K.-o.-Spiel in der Regel extrem schnell vergriffen. Bei deutlich mehr als 150.000 Vereinsmitgliedern, die um ein Stadion mit etwas mehr als 70.000 Plätzen konkurrieren, gehen viele Fans über die offiziellen Kanäle leer aus.

Hier kommt der Wiederverkaufsmarkt ins Spiel. StubHub ist eine der einfachsten Möglichkeiten, sich einen Platz im Riyadh Air Metropolitano zu sichern, mit verfügbaren Tickets in jeder Preiskategorie und für jeden Bereich des Stadions.

Wie viel kosten Tickets für Atlético Madrid?

Die Ticketpreise im Riyadh Air Metropolitano variieren je nach Gegner und Stadionbereich enorm, aber es gibt tatsächlich etwas für jedes Budget. Die günstigsten Tickets für reguläre LaLiga-Spiele gegen Mittelfeldteams gibt es bereits ab etwa 30 Euro. Damit ist ein Besuch bei Atlético Madrid deutlich erschwinglicher als bei einigen anderen europäischen Superklubs.

Bei den Topspielen steigen die Preise erwartungsgemäß deutlich an. Das Madrider Derby gegen Real Madrid und der Besuch von Barcelona sind die ganze Saison über konstant die zwei schwierigsten und teuersten Tickets. Plätze im Oberrang beginnen regelmäßig bei etwa 60 bis 90 Euro und liegen für Sitzplätze an der Seitenlinie sowie im Unterrang deutlich darüber. Champions-League-K.-o.-Spiele im Metropolitano, einem Stadion, das bereits ein Europapokalfinale ausgetragen hat, bewegen sich in ähnlichen Preisregionen.

Die Dauerkartenpreise für 2026/27 reichen von etwa 290 Euro am günstigsten Ende (Oberrang) bis deutlich über 2.000 Euro für die exklusivsten Plätze im Unterrang entlang der Seitenlinie. Einzelspieltickets bleiben jedoch die flexibelste Option für reisende Fans und für jene, die sich nicht auf eine komplette Saison festlegen wollen.

Die gute Nachricht für Schnäppchenjäger ist, dass der Wiederverkaufsmarkt auf StubHub regelmäßig die konkurrenzfähigsten Preise auf dem Markt bietet, insbesondere für Spiele, die noch weiter vom Spieltag entfernt sind. Früh zu kaufen und die Angebote im Blick zu behalten, sobald sie aktualisiert werden, ist durchweg der beste Weg, um die günstigsten möglichen Atlético-Madrid-Tickets für das gewünschte Spiel zu finden.

Alles, was du über Atlético Madrid wissen musst

Atlético Madrid, bekannt unter den Spitznamen Los Rojiblancos und Los Colchoneros, wurde 1903 gegründet und zählt seit weit über einem Jahrhundert gemeinsam mit Real Madrid und Barcelona zu den drei großen Mächten des spanischen Fußballs. Obwohl der Klub während eines Großteils seiner Geschichte nur über einen Bruchteil der finanziellen Mittel seiner beiden großen nationalen Rivalen verfügte, hat Atlético eine Identität aufgebaut, die auf Widerstandsfähigkeit, defensiver Disziplin und einer unvergleichlichen Spieltagsatmosphäre basiert.

Diego Simeone ist seit seiner Amtsübernahme im Dezember 2011 die prägende Figur der modernen Ära des Klubs. Unter seiner Leitung hat Atlético zweimal die LaLiga gewonnen, mehrfach die Europa League und den UEFA-Superpokal geholt sowie zwei Champions-League-Endspiele erreicht. Simeone startet in die Saison 2026/27 als einer der dienstältesten Trainer im Weltfußball, und seine Methoden bleiben das Fundament für alles, was der Klub auf dem Platz tut.

Abseits des Platzes hat sich die Eigentümerstruktur deutlich verändert. Apollo Global Management hält nun gemeinsam mit der Quantum Pacific Group die Mehrheitsanteile und bringt vor dieser Saison frische Investitionen und neue Ambitionen in den Klub. Auf dem Platz haben jüngste Transferaktivitäten den Kader weiter verstärkt, und Atlético geht mit dem Ziel in die neue Spielzeit, den Rückstand auf die Spitze der LaLiga zu verkürzen und national wie in Europa auf allen Ebenen konkurrenzfähig zu sein.

Für reisende Fans ist ein Trip nach Madrid, um Atlético zu sehen, weit mehr als nur 90 Minuten Fußball. Die Fankultur rund um den Klub, die Lautstärke im Stadion und die Leidenschaft einer Anhängerschaft, die selbst in schwierigeren Jahren nie nachgelassen hat, machen das zu einem der unverzichtbaren Spieltagserlebnisse im Weltfußball.

Alles, was du über das Riyadh Air Metropolitano wissen musst

Das Heimstadion von Atlético Madrid hat seit seiner Eröffnung in der heutigen Form im Jahr 2017 mehrere Namen getragen. Auf Wanda Metropolitano folgte Civitas Metropolitano, ehe es im Rahmen der aktuellen Namensrechtspartnerschaft zum Riyadh Air Metropolitano wurde. Das Stadion liegt im Stadtbezirk San Blas Canillejas im Osten der Stadt und ersetzte nach mehr als einem halben Jahrhundert die ikonische frühere Heimstätte des Klubs, das Vicente Calderón.

Mit einer Kapazität von rund 70.000 Zuschauern ist das Riyadh Air Metropolitano nach Camp Nou und Santiago Bernabeu das drittgrößte Stadion Spaniens. Seine steilen, dicht angeordneten Ränge sind darauf ausgelegt, den Lärm im Stadion zu halten und die Atmosphäre so intensiv wie möglich zu machen. Das Stadion war bereits Austragungsort einiger der größten Abende im europäischen Fußball, darunter eines Champions-League-Finals, und wird regelmäßig auch für Spiele der spanischen Nationalmannschaft genutzt.

Die Anreise zum Stadion ist dank der eigenen Metrostation Estadio Metropolitano unkompliziert. Sie liegt direkt vor dem Stadion und ist gut mit dem Zentrum Madrids verbunden. Fans, die aus der Innenstadt anreisen, sollten vor dem Anpfiff genügend Zeit einplanen, um sowohl die Atmosphäre rund ums Stadion aufzusaugen als auch sich durch die Menschenmengen an den Eingängen zu bewegen.