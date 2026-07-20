Wegen seines Ausrasters unmittelbar nach Abpfiff des WM-Finals muss sich Argentiniens Mittelfeldspieler Leandro Paredes enorme Kritik anhören.

"Er kann froh sein, dass es auf dem Rasen keine Spieler wie mich gab. Wenn ich da gewesen wäre, hätte ich ihm eine Kopfnuss gegeben und auch eine Rote Karte kassiert", schimpfte der ehemalige Weltklassestürmer Zlatan Ibrahimovic als TV-Experte bei FOX Sports.

Paredes war im Zuge einer Rudelbildung nach dem Endspiel am Sonntag, das er mit der Albiceleste gegen Spanien mit 0:1 nach Verlängerung verlor, auf die spanischen Akteure Eric Garcia und Gavi losgegangen und wurde dafür mit der Roten Karte bestraft, obwohl die Partie bereits beendet war. Teamkollege Lisandro Martinez erklärte später, wie es zu der unschönen Szene kam und verteidigte Paredes dabei.

"Das ist extrem unprofessionell von ihm", hatte Ibrahimovic deutlich weniger Verständnis für den 32-Jährigen von Boca Juniors. Der Schwede kündigte dabei übrigens an, dass er nach seiner Premiere bei der WM künftig nicht mehr als TV-Experte arbeiten werde: "Es war mir eine große Freude, dieses Studio mit euch zu teilen – ihr habt es mir wirklich leicht gemacht. Ich möchte auch FOX, Amerika und allen Menschen danken, die man nicht sieht. Ich hoffe, Amerika hat es genauso genossen wie ich. Das ist mein Abschied aus dem Studio. Für mich war es das erste und letzte Mal. Also: Macht’s gut, alle zusammen", verabschiedete sich Ibrahimovic stilecht.

Leandro Paredes war im WM-Finale zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden

Doch zurück zu Paredes: Der argentinische Nationalspieler, der im Finale von New York/New Jersey zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden war, bekam noch von einigen weiteren Experten sein Fett weg. "Das ist unentschuldbar. Wenn wir ehrlich sind, hätte er gar nicht mehr auf dem Platz stehen können. Er hat sich da schon sieben, acht harte Fouls geleistet", ging der frühere Bundesligastürmer Mladen Petric im SRF auch auf die allgemein raue Gangart von Paredes ein. Der ehemalige österreichische Nationalspieler Andreas Herzog schimpfte im ORF: "So ein Idiot."

Micah Richards, einst unter anderem in Diensten von Manchester City, befand indes bei der BBC: "Das ist peinlich. Paredes muss es besser wissen. Wir alle wissen, wie es ist, ein Spiel zu verlieren, aber das hier ist einfach schlecht."