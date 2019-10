Slowenien - Österreich: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen, LIVE-TICKER und Co. - so wird die EM-Qualifikation übertragen

Österreich muss in der EM-Qualifikation in Slowenien antreten. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie das Duell im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist.

Österreich tritt wieder in der EM-Qualifikation für die Endrunde 2020 an. Der Gegner dieses Mal ist Slowenien. Anpfiff der Partie in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana ist am Sonntag um 20.45 Uhr.

Viertes Duell der Nachbarländer, zum ersten Mal in der Geschichte hat Slowenien dabei ein Heimspiel. Es geht in Gruppe G um Platz zwei.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zu den Live-Übertragungen im TV und LIVE-STREAM. Zudem präsentieren wir Euch die Aufstellungen von Österreich und Israel kurz vor Anpfiff.

Slowenien vs. Österreich: Das Spiel der EM-Qualifikation im Überblick

Duell Slowenien vs. Österreich Datum Sonntag, 13. Oktober 2019 | 20.45 Uhr Ort Stadion Stozice, Ljubljana Zuschauer 16.038 Plätze

Slowenien vs. Österreich live im TV sehen: Geht das?

Die österreichische Nationalmannschaft hat nicht nur in der Heimat viele Fans, auch in würden einige Anhänger das Spiel gerne live im TV sehen. Doch geht das überhaupt? Goal klärt auf.

Wird Slowenien vs. Österreich in Deutschland live im TV übertragen?

In Deutschland besitzen der Fernsehsender RTL und der Streaming-Anbieter DAZN die Rechte an der Übertragung der EM-Qualifikation. Während RTL alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft zeigt, überträgt DAZN die restlichen Spiele der EM-Quali.

Slowenien gegen Österreich wird somit von keinem Fernsehsender gezeigt, weder im Free-TV noch im Pay-TV. Das Spiel kann lediglich im LIVE-STREAM von DAZN empfangen werden. Wie das funktioniert, lest Ihr im nächsten Abschnitt.

Wird Slowenien vs. Österreich in Österreich live im TV übertragen?

In Österreich ist das Rechtepaket an der EM-Quali etwas anders geschnürt. Hier wird die heutige Partie nicht auf DAZN gezeigt, sondern live im TV bei ORF 1 und ORF1 HD.

Bereits 30 Minuten vor Spielbeginn startet hier die Übertragung der Partie Österreich - Slowenien aus dem Stadion in Ljubljana.

Slowenien vs. Österreich: Die EM-Qualifikation heute Abend im LIVE-STREAM verfolgen - so funktioniert's

Das Internet ist in den vergangenen Jahren zur neuen Heimat der Live-Übertragungen im Fußball geworden. Die Partie zwischen Slowenien und Österreich ist da keine Ausnahme, auch die EM-Quali-Partie wird live im Netz gezeigt. Doch wie auch bei der TV-Übertragung, gibt es im Internet unterschiedliche Anbieter - je nachdem ob Ihr in Deutschland oder Österreich schaut. In diesem Abschnitt erklären wir, wie

Wo läuft Slowenien vs. Österreich in Deutschland via LIVE-STREAM?

DAZN besitzt wie bereits erwähnt ein großes Rechtepaket an der EM-Qualifikation für das Turnier 2020. Österreich gegen Israel steht hier im Programm und wird ab 20.45 Uhr live auf DAZN gestreamt.

Als Kommentator ist bei dieser Partie Ruben Zimmermann für Euch im Einsatz. Sebastian Kneißl steht ihm als Experte während der 90 Minuten Slowenien - Österreich zur Seite.

Um die Übertragung abrufen zu können, benötigt Ihr allerdings ein Abonnement. Das könnt Ihr einen Monat lang kostenlos testen und anschließend entscheiden, ob Ihr es für 11,99 Euro monatlich weiterführen wollt. Wer sich direkt das Jahresabo sichert, spart etwas Geld und bekommt DAZN für insgesamt 119,99 Euro .

Wo läuft Slowenien vs. Österreich in Österreich via LIVE-STREAM?

Solltet Ihr Euch heute Abend in Österreich befinden, könnt Ihr das Spiel im LIVE-STREAM der ORF-TVthek verfolgen. Hier laufen dasselbe Bild und derselbe Ton wie in der TV-Übertragung. Somit startet auch hier die Berichterstattung bereits um 20.15 Uhr.

Klickt Euch also rechtzeitig rein, wenn die Übertragung von Slowenien vs. Österreich im LIVE-STREAM läuft. Den LIVE-STREAM findet Ihr unter diesem Link!

Slowenien vs. Österreich: Auf DAZN seht Ihr die Highlights

DAZN überträgt die Partie in Deutschland nicht nur live, sondern stellt Euch auch ein Video mit den wichtigsten Szenen zusammen. Kurz nach Abpfiff findet Ihr auf der Streaming-Plattform das Highlight-Video, das Ihr jederzeit abrufen könnt. Die Highlights der Partie sind - im Gegensatz zur LIVE-Übertragung auch in Österreich zu sehen.

Sollten Euch die Highlights nicht reichen, könnt Ihr das Spiel auch mit Live-Charakter in voller Länge noch mal abrufen (ebenfalls in Deutschland und Österreich verfügbar).

Für die Highlights und das Re-Live benötigt Ihr jedoch ebenfalls ein Konto bei DAZN. Wie Ihr das bekommt, haben wir unter diesem Link zusammengefasst.

Slowenien vs. Österreich: Die Aufstellungen

Wem schenken die beiden Trainer ihr Vertrauen? Die Antwort gibt es kurz vor Anpfiff an genau dieser Stelle!

Slowenien vs. Österreich: Die Partie im LIVE-TICKER verfolgen

Selbstverständlich seid Ihr auch auf der Webseite von Goal jederzeit bestens über das Spiel in der EM-Qualifikation informiert. Hier findet Ihr einen LIVE-TICKER zu Slowenien vs. Österreich mit dem Ihr keine wichtige Szene verpasst.

Sämtliche Tore, Assists, Wechsel und Karten laufen hier in Höchstgeschwindigkeit ein. Und das Beste: Der TICKER ist für Euch kostenlos. Klickt Euch über diesen Link direkt dorthin!