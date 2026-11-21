Am heutigen Samstag treffen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund im Borussen-Duell aufeinander. Der Anpfiff erfolgt um 15.30 Uhr im Borussia-Park, der Heimspielstätte der Gladbacher.
Nun stellt sich die Frage nach der Übertragung im TV und Livestream. Ob Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky oder DAZN benötigt, um das Spiel live zu sehen, erfahrt Ihr hier.
Sky oder DAZN für BVB heute live? Übertragung von Gladbach vs. Borussia Dortmund in der Bundesliga
Eine Übertragung der Partie zwischen Gladbach und Dortmund im Free-TV wird es nicht geben. Das Borussen-Duell ist ausschließlich bei kostenpflichtigen Anbietern zu sehen.
Für das Einzelspiel mit den vollen 90 Minuten aus dem Borussia-Park ist Sky zuständig. Die Vorberichterstattung beginnt dort um 15.15 Uhr auf dem Sender Sky Sport Bundesliga. Als Kommentator begleitet Hansi Küpper die Begegnung.
Wer das Spiel lieber im Livestream verfolgen möchte, kann dies über SkyGo oder WOW tun. Auch dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.
Eine weitere Möglichkeit bietet DAZN. Dort wird die Partie im Rahmen der Bundesliga-Konferenz übertragen. So bleibt Ihr auch bei den parallel um 15.30 Uhr angepfiffenen Begegnungen auf dem Laufenden und verpasst keine Tore.
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Sky oder DAZN für BVB heute live? Übertragung von Gladbach vs. Borussia Dortmund in der Bundesliga - die wichtigsten Infos
Gladbach vs. BVB
Wettbewerb
Bundesliga, 10. Spieltag
Datum
Samstag. 21. November 2026
Uhrzeit
15.30 Uhr
Übertragung live im TV
Sky
Übertragung im Livestream
WOW, SkyGo
Konferenz
DAZN
Kommentator
Hansi Küpper
Spielort
Borussia-Park, Gladbach
Sky oder DAZN für BVB heute live? Übertragung von Gladbach vs. Borussia Dortmund in der Bundesliga - Der 10. Spieltag in der Übersicht
Anstoß
Spiel
Übertragung im TV und Livestream
Freitag, 20. November, 20.30 Uhr
FC Bayern vs. 1. FC Köln
Sky, SkyGo, WOW
Samstag, 21. November, 15.30 Uhr
Bayer Leverkusen vs. SC Paderborn
Sky, SkyGo, WOW (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)
Samstag, 21. November, 15.30 Uhr
Eintracht Frankfurt vs. TSG Hoffenheim
Sky, SkyGo, WOW (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)
Samstag, 21. November, 15.30 Uhr
Union Berlin vs. RB Leipzig
Sky, SkyGo, WOW (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)
Samstag, 21. November, 15.30 Uhr
Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund
Sky, SkyGo, WOW (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)
Samstag, 21. November, 15.30 Uhr
SV Elversberg vs. SC Freiburg
Sky, SkyGo, WOW (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)
Samstag, 21. November, 18.30 Uhr
FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart
Sky, SkyGo, WOW
Sonntag, 22. November, 15.30 Uhr
FC Augsburg vs. Mainz 05
DAZN
Sonntag, 22. November, 17.30 Uhr
Werder Bremen vs. Hamburger SV
DAZN