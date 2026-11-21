Am heutigen Samstag treffen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund im Borussen-Duell aufeinander. Der Anpfiff erfolgt um 15.30 Uhr im Borussia-Park, der Heimspielstätte der Gladbacher.

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Nun stellt sich die Frage nach der Übertragung im TV und Livestream. Ob Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky oder DAZN benötigt, um das Spiel live zu sehen, erfahrt Ihr hier.

Sky oder DAZN für BVB heute live? Übertragung von Gladbach vs. Borussia Dortmund in der Bundesliga

Eine Übertragung der Partie zwischen Gladbach und Dortmund im Free-TV wird es nicht geben. Das Borussen-Duell ist ausschließlich bei kostenpflichtigen Anbietern zu sehen.

Für das Einzelspiel mit den vollen 90 Minuten aus dem Borussia-Park ist Sky zuständig. Die Vorberichterstattung beginnt dort um 15.15 Uhr auf dem Sender Sky Sport Bundesliga. Als Kommentator begleitet Hansi Küpper die Begegnung.

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Wer das Spiel lieber im Livestream verfolgen möchte, kann dies über SkyGo oder WOW tun. Auch dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

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Eine weitere Möglichkeit bietet DAZN. Dort wird die Partie im Rahmen der Bundesliga-Konferenz übertragen. So bleibt Ihr auch bei den parallel um 15.30 Uhr angepfiffenen Begegnungen auf dem Laufenden und verpasst keine Tore.

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Sky oder DAZN für BVB heute live? Übertragung von Gladbach vs. Borussia Dortmund in der Bundesliga - die wichtigsten Infos

Gladbach vs. BVB Wettbewerb Bundesliga, 10. Spieltag Datum Samstag. 21. November 2026 Uhrzeit 15.30 Uhr Übertragung live im TV Sky Übertragung im Livestream WOW, SkyGo Konferenz DAZN Kommentator Hansi Küpper Spielort Borussia-Park, Gladbach

Sky oder DAZN für BVB heute live? Übertragung von Gladbach vs. Borussia Dortmund in der Bundesliga - Der 10. Spieltag in der Übersicht