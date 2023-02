Bei der Ski-WM findet heute der Super G der Frauen statt. Wann beginnt das Rennen, und wo läuft es live in TV und STREAM?

Vom 6. bis 19. Februar 2023 findet in Frankreich die Ski-WM 2023 statt. Ausgetragen wird die Weltmeisterschaft in den Wintersportorten Méribel und Courchevel in den französischen Alpen. Für die Frauen steht am heutigen Mittwoch, 8. Februar, die Entscheidung im Super-G an. Gefahren wird auf der Piste Roc de Fer. Aber wann beginnt das Rennen, und wo wird es live im TV und STREAM gezeigt? GOAL klärt auf.

Die Ski-WM 2023 hat begonnen, die Alpine Kombination wurde bereits absolviert. Nun ist der Super-G der Frauen an der Reihe, der heute in Méribel auf der Roc de Fer gefahren wird. Die deutschen Frauen um Kira Weidle und Lena Dürr sind in dieser Disziplin allerdings nur Außenseiterinnen, in Slalom und Abfahrt dürften die Medaillenchancen größer sein.

Zu den großen Favoritinnen auf Edelmetall zählen die Norwegerin Ragnhild Mowinckel, die Schweizerin Lara Gut-Behrami sowie Federica Brignone und Elena Curtoni (beide Italien). Bei der Ski-WM 2021 setzte sich Gut-Behrami vor ihrer Landsfrau Corinne Suter und der Rekord-Skifahrerin Mikaela Shiffrin durch.

Heute steht bei der Ski-WM 2023 der Super-G der Frauen. Wer krönt sich zur neuen Weltmeisterin? Und wo läuft das Rennen eigentlich live und wann beginnt es?

Ski WM heute live: Super G der Frauen - Alle Infos zum Rennen

Wettbewerb: Ski-WM, 2023 Disziplin: Super-G der Frauen Datum: 8. Februar 2023 Ort: Méribel, Frankreich Piste: Roc de Fer

Ski WM heute live: Wann beginnt der Super-G der Frauen und wer überträgt live im Free-TV?

Bereits am heutigen Vormittag wird der Super-G der Frauen gefahren. Um 11.30 Uhr startet das Rennen, die Übertragung beginnt aber schon früher.

Im frei empfangbaren Fernsehen zeigt das ZDF live und stimmt Euch ab 11.15 Uhr auf den Wintersport-Tag ein, der ab 14.15 Uhr mit der Mixed-Staffel bei der Biathlon-WM fortgesetzt wird. Darüber hinaus überträgt auch der Sportsender Eurosport live im Free-TV.

Ski-WM heute live: Wo läuft der Super-G der Frauen im LIVE-STREAM?

Das ZDF stellt wie gewohnt auch einen kostenfreien LIVE-STREAM zur Verfügung, der via Webbrowser der in der ZDF-App abgerufen werden kann.

Via Eurosport lässt sich das Rennen ebenfalls im LIVE-STREAM verfolgen, dieser ist allerdings kostenpflichtig. Den Zugriff erhaltet Ihr nur mit einem Abonnement des Eurosport Player.

Ski-WM heute live: Überträgt auch DAZN den Super-G der Frauen?

Dank einer Kooperation des Streamingdienstes DAZN mit Eurosport ist die Live-Übertragung des TV-Senders auch in das DAZN-Programm integriert.

Um den Stream via DAZN zu empfangen, müsst Ihr zuvor ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Nach einer Anpassung der Preisstruktur ist das Komplett-Paket, das den STREAM enthält, für 39,99 Euro im flexibel kündbaren Monatsabo bzw. 29,99 Euro monatlich im Jahresabo zu haben. Eine komplette Übersicht gibt’s hier.

Ski-WM heute live: Wann beginnt der Super-G der Frauen? Die komplette Übersicht zu allen Frauen-Rennen und Startzeiten

Alpine Kombination 6. Februar, 1.00 Uhr und 14.30 Uhr Super-G 8. Februar, 11.30 Uhr Abfahrt 11. Februar, 11.00 Uhr Parallel-Riesenslalom 14. Februar, 12.00 Uhr Team-Parallel 15. Februar, 12.15 Uhr Riesenslalom 16. Februar, 10.00 Uhr und 14.30 Uhr Slalom 18. Februar, 10.00 Uhr und 13.30 Uhr

